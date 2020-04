Yhdysvaltojen ensimmäiset osavaltiot alkavat purkaa koronarajoituksia vastoin asiantuntijoiden neuvoa – yksi osavaltio haastoi Kiinan oikeuteen

Rajoitustoimilla on kansan enemmistön tuki. Presidentti Donald Trumpin suosio laskee.

Joukko Yhdysvaltojen osavaltioita on ilmoittanut alkavansa purkaa koronaviruksen vuoksi asetettuja rajoitteita jo tällä viikolla.

Georgian, Etelä-Carolinan, Tennesseen ja Ohion kuvernöörit ovat ilmoittaneet alkavansa purkaa rajoituksia seuraavien kahden viikon aikana. Coloradon kuvernööri puolestaan sanoi sallivansa kauppojen aukiolon vappuna.

Neljän ensiksi mainitun osavaltion johdossa istuu republikaanikuvernööri, Coloradoa johtaa demokraatti. Yksikään osavaltioista ei ole täyttänyt Valkoisen talon asettamia reunaehtoja osavaltioiden avaamiselle. Ehdoissa sanotaan muun muassa, että uusien tartuntojen määrän olisi tullut laskea kahden viikon ajan ennen rajoitusten purkamista. Suurin osa osavaltioista on ennusteiden mukaan viikkojen päässä tästä.

Pahiten on kärsinyt Georgia, jossa on todettu yli 20 000 koronavirustartuntaa. Koronaviruksen kuolleisuusaste Georgiassa, Coloradossa ja Ohiossa on lähellä maan keskiarvoa, mutta testausmäärät ovat alhaisimpia koko maassa.

Yhteensä Yhdysvalloissa on todettu noin 820 000 koronavirustartuntaa. Viruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut yli 45 000 ihmistä. Kuolleiden määrä on kaksinkertaistunut viikossa.

"Riskialttiit paikat avataan ensin"

Georgian kuvernööri Brian Kemp kertoi, että tämän viikon perjantaina avautuvat esimerkiksi tatuointistudiot, keilahallit ja parturit. Niihin sovelletaan tiukentuneita hygieniasäädöksiä, kasvosuojien käyttöpakkoa ja henkilökunnan välisen etäisyyden kasvattamista.

Maanantaina avautuvat puolestaan elokuvateatterit, ravintolat ja yksityisklubit. Esimerkiksi baarit, huvipuistot ja keikkapaikat pysyvät edelleen kiinni.

– Kun tätä listaa katsoo, tuntuu siltä kuin he olisivat keränneet riskialttiimmat paikat ja päättäneet avata ne ensin, sanoo Yhdysvaltojen ruoka- ja lääkeviraston entinen johtaja Scott Gottlieb CNBC:lle.

Washingtonin yliopiston asiantuntijat ovat maanantaina suositelleet, että Georgia pitäisi rajoitukset voimassa kesäkuun puoleenväliin, Etelä-Carolina kesäkuun alkuun, Tennessee ja Colorado toukokuun 25. päivään ja Ohio toukokuun 18. päivään saakka.

Korona poiki oikeusjuttuja

Tiistaina joukko Wisconsinin osavaltion senaatin republikaaniedustajia haastoi demokraattikuvernööri Tony Eversin rajoitustoimet Wisconsinin osavaltion korkeimpaan oikeuteen.

Osavaltion terveysviranomaiset jatkoivat viime viikolla rajoituksia toukokuun 26. päivään saakka kuvernöörin määräyksellä. Haasteen jättäneet republikaanisenaattorit vaativat oikeutta määräämään rajoitukset keskeytettäviksi.

New Hampshiren osavaltiossa joukko demokraattikansanedustajia puolestaan vei republikaanikuvernööri Chris Sununun oikeuteen viime viikolla. He vaativat, että osavaltion kongressi saa päättää liittovaltion määräämien koronavirustukien käytöstä.

Koronaviruksen vuoksi asetetut rajoitukset ja niiden purkaminen ovat rajusti politisoitunut kysymys Yhdysvalloissa. Muun muassa Wisconsinissa, Michiganissa ja joissain muissa osavaltioissa on nähty mielenosoituksia, joissa on vaadittu rajoitusten purkamista. Presidentti Donald Trump on ilmaissut tukensa mielenosoittajille.

Missourin osavaltio on puolestaan haastanut Kiinan valtion, kommunistipuolueen, kolme ministeriä, kaksi paikallishallintoa ja kaksi laboratoriota oikeuteen. Osavaltion republikaanioikeusministeri Eric Schmitt syyttää Kiinaa siitä, että se salli koronaviruksen levitä ja aiheuttaa inhimillistä ja taloudellista kärsimystä.

Oikeusoppineiden mukaan tapaus on poikkeuksellinen, eikä se todennäköisesti päädy oikeuskäsittelyyn.

– Tämä on viimeinen yritys tehdä jotain poliittiseen tilanteeseen vastaamiseksi, sanoo Yalen kansainvälisen oikeuden professori Lea Brillmayer WPR-radiokanavalle.

Trumpin suosio laskee

Kuvernöörien avaamispäätöksistä, oikeusjutusta ja joissain osavaltioissa nähdyistä rajoitusten poistavista vaativista mielenosoituksista huolimatta koronaviruksen vuoksi asetetuilla rajoituksilla on amerikkalaisten vankka tuki.

Tiistaina julkaistun Reutersin teettämän mielipidemittauksen mukaan 72 prosenttia aikuisväestöstä kannattaa ihmisten pitämistä kotona, kunnes lääkärit ja kansanterveydestä vastaavat viranomaiset sanovat rajoitusten purkamisen olevan turvallista. Tätä mieltä oli 88 prosenttia demokraateista ja 55 prosenttia republikaaneista. Rajoitusten purkamisen kannatus on kuitenkin kasvanut republikaanien keskuudessa noin 20 prosenttiyksikköä kahden viikon takaisesta mielipidemittauksesta.

Rajoituksien purkua vaativan presidentti Donald Trumpin kannatus sen sijan on laskenut. 44 prosenttia on sitä mieltä, että hän on hoitanut koronakriisiä hyvin. Määrä on 8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime viikolla ja 13 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime kuussa.

Reutersin kyselyn mukaan 47 prosenttia amerikkalaisista äänestäisi nyt Joe Bideniä ja 39 prosenttia Trumpia marraskuun presidentinvaaleissa. Bidenin kasvatus on noussut neljä prosenttiyksikköä kahden viikon takaisesta.