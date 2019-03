Yhdysvaltalaissenaattorit vaativat ulkoministeriöltä tutkintaa suomalaistoimittaja Jessikka Aron palkinnon perumisesta

Senaatin ulkoasianvaliokunta teetti asiasta selvityksen, jossa havaittiin, että ulkoministeriön lausunnot ovat ristiriidassa.

Nyt senaattorit vaativat, että ulkoministeriö tekee asiasta virallisen tutkinnan. Asiasta kertoi ensimmäisen Yle verkkosivullaan.

– Tässä on vielä epäselvää, kuka tarkalleen ottaen antoi määräyksen jyrätä yhdysvaltalaisten diplomaattien ratkaisun yli ja poisti ihmisoikeuspalkintoni. Olisi hienoa, jos hänet saataisiin jatkotutkimusten avulla esiin ja kertomaan tarkemmin toimintansa motiiveista. Odotan mielenkiinnolla senaattorien ehdottaman mahdollisen tutkimuksen tuloksia, Aro sanoo Ylen haastattelussa.

Oliko Trumpin arvostelu perumisen syy?

Yhdysvaltain ulkoministeriö ilmoitti Arolle tammikuun lopulla, että hänelle myönnettäisiin naisten palkinto maaliskuun alussa.

Palkinto myönnetään vuosittain erityisesti naisten oikeuksien puolesta toimineille naisille. Yhdysvaltain suurlähetystöt eri puolilla maailmaa voivat ehdottaa sen saajaa.

Aron piti olla yksi vuonna 2019 Women of Courage -palkituista, mutta helmikuun lopussa hänelle ilmoitettiin, että palkintoa ei tulekaan.

Palkitsemiseen liittyneet epäkohdat nosti ensimmäisenä esiin yhdysvaltalainen Foreign Policy -lehti, jossa arveltiin, että palkinto peruttiin Aron arvosteltua Yhdysvaltojen presidenttiä Donald Trumpia.

Yleisradion toimittaja Jessikka Aro on erikoistunut Venäjä-uutisointiin ja informaatiosotaan. Hän on kirjoittanut viime vuosina muun muassa Venäjän trollitehtaista. Tämän vuoksi häntä on uhkailtu ja hän on joutunut myös vihakampanjoiden kohteeksi.

Women of Courage -palkinnon on perustanut Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Condoleezza Rice.

29.3. kello 6.23: Korjattu Jessikka Aron nimen kirjoitusasu.