Yhdysvaltain välivaalit: Keskilännen sydänmailla äänestäjäkunta on jakaantunut kahtia Trumpin kannattajiin ja vastustajiin

Yhdysvaltain marraskuun välivaaleissa ratkeaa, kuka hallitsee kongressia seuraavat kaksi vuotta. Lännen Media kysyi Keskilännessä amerikkalaisten mielipiteitä Donald Trumpista ja vaaliteemoista.



Jennifer Smith, 39, päivystää hotellin vastaanotossa.



Varallisuuserot ovat täällä huimat ja keskiluokka kutistunut. Naisen lähipiiri äänesti Trumpia, hän itse Libertaaripuolueen ehdokasta. Hotellille haetaan tilanhoitajaa.



– Työntekijöistä alkaa olla niin kova pula, että palkkojen ja etujen uskotaan nousevan lähitulevaisuudessa, Smith kertoo.



Jennifer Smithin mielestä Trump on onnistunut taloudessa, mutta epäonnistunut sosiaaliasioissa kuten siirtolaispolitiikassa.



– Muuri olisi iso keskisormi Meksikolle. Ihmiset kaivaisivat tunneleita tai kiipeäisivät sen yli. Ainoa etu olisivat rakennustöiden tuomat väliaikaiset työpaikat. Eikä niihin löytyisi edes työntekijöitä, Jennifer Smith huomauttaa.



Kattavan sairausvakuutuksen eli Obamacaren piti auttaa hänenlaisiaan vähätuloisia.



– Vakuutusmaksuni oli 200 dollaria kuussa ja omavastuuosuus 700. Maksoin vakuutuksesta, jota minulla ei ollut varaa käyttää, nainen puuskahtaa.

Lopulta hän ei enää selviytynyt maksuista ja menetti vakuutuksensa.

"Obama oli herrasmies"

Ennakkoäänestys on jo käynnissä Denverin kaupungintalon edustalla.

Denver äänestää useimmiten demokraatteja. Colorado vaa’ankieliosavaltio.

Sihteeri Wendy McCaffrey syö lounasta.

– Trump on kamala presidentti, virkanainen soimaa.

Terveydenhuolto ja ympäristönsuojelu ovat hänen sydäntään lähellä.

Eläkkeellä oleva toimittaja Sandra Dillard Scott pudottaa äänestyslippunsa lippaaseen.

– Obama oli herrasmies. Trump ei sitä ole, Scott moittii.

Aserajoitukset, naisen oikeus aborttiin ja verojen pitäminen kohtuutasolla ovat hänelle tärkeitä.

USA:lle nauretaan nyt

Valtatien taukopaikalle pyöräilee keski-ikäinen William, data-firman johtaja, joka äänesti presidentinvaaleissa Hillary Clintonia.

– Yhdysvaltoja pidettiin vapaan maailman johtajana, nykyään meille nauretaan, it-johtaja paheksuu.



Boulderin yliopistokaupungin puut kellastuvat. Veljeskuntatalon rappusilla on Halloween-kurpitsoja.



Pitbull-koiraansa kävelyttävä puuseppä Bill Gilbert kuuluu nukkuvien puolueeseen.

– Kieltäydyn tunnustamasta laitonta hallitusta, joka perustuu valheille, kansanmurhaan ja rasismiin. Trump on melko erikoinen, suurin piirtein sellainen, minkä amerikkalaiset ansaitsevat.



Ja ”erikoisella” Gilbert ei tarkoita erikoisen hyvää.

Trump on tehnyt minkä lupasi



Maisemoija Kathleen Himesin mielestä Trump on pärjännyt loistavasti.



– Hän on tehnyt sen minkä lupasi, Himes kiittää.

Kathleen Himes on Trumpin tavoin sitä mieltä, että ilmastonmuutospuheet ovat huijausta.



Kuten vetänyt maan Pariisin ilmastosopimuksesta?



– Luojan kiitos! Ilmaston lämpeneminen on huijausta. Sanovat, että napajäät sulavat ja kaupungit jäävät veden alle - naurettavaa. Kun vesilasissa jääkuutiot sulavat, ei vesi valu lasin ulkopuolelle, Himes vertaa.

Verohelpotuksista ei iloa

House of Scandinavia Etelä-Dakotassa myy pohjoismaisia tuotteita.

– Trump on kuin leikkipuiston kiusantekijä, omistaja Carmen Graves pamauttaa.

Verohelpotukset eivät häntä sanottavasti hyödyttäneet.

– Luulen, että ne tulevat lopulta maksamaan meille, sillä ne kustannettiin velkarahoilla, Graves hymähtää.

Hän haluaisi mieluummin rahaa vähävaraisille.

– On ihmisiä, jotka jäätyvät talvella, koska heillä ei ole varaa lämmitykseen, kauppias tietää.



Mohamed Kusoglu leikkaa moottorisahalla puuveistoksia. Turkkilaismies tulee maahan töihin kolmeksi kaudeksi kerrallaan.

Mitä mieltä muslimi Kusoglu on Trumpin muslimimaiden matkustuskiellosta?

– Jotkut muslimit sanovat, että on vain yksi Jumala ja katkaisevat vääräuskoisten päät, Kusoglu mainitsee.

Nuorukaiselta riittää siis ymmärtämystä muslimivastaiselle asetukselle.

– Yhdestä asiasta en pidä: tänne on vaikeaa saada viisumia. Meitä oli kolme kaverusta täällä viime vuonna. Olin ainoa, joka sai viisumin täksi vuodeksi, Kusoglu kertoo.

"Trumpilla ei ole empatiaa"

Buffalosta, New Yorkin osavaltiosta kotoisin olevat eläkeläiset Jane ja Ed White ihastelevat Mount Rushmore -vuoreen veistettyjä presidentin päitä.

– Trumpista ei koskaan olisi pitänyt tulla presidenttiä, Jane White huokaa.

– Hän asettui Putinin puolelle Helsingissä, tapasi Pohjois-Korean Kim Jong-unin

Singaporessa ja irrottaa Yhdysvallat kansainvälisistä sopimuksista, Ed White moittii.

– Trump aiheuttaa kaaoksen ja vetäytyy sitten taka-alalle. Kuten silloin, kun siirtolaislapset erotettiin vanhemmistaan Meksikon rajalla. Hänellä ei ole empatiaa hätää kärsiviä kohtaan, Jane White soimaa.

Tuomarinimityksestä kiitosta

Coloradolaisten Patin ja Dougin mielestä taas Trump on saanut hyvää aikaan, kuten konservatiivisten tuomareiden nimitykset korkeimpaan oikeuteen. Pari vastustaa naisen oikeutta aborttiin, paitsi silloin kun kyseessä on insesti tai raiskaus.

– Jos abortin tekee huvin vuoksi, ottaa elämän, Doug huomauttaa.

Seksuaalivähemmistöjen oikeuksia on parin mukaan liioiteltu tärkeämpien asioiden kustannuksella. Mitä ne sitten olisivat?

– Maanpuolustus ja infrastruktuuri. On pidettävä huoli siitä, että rakennetaan kunnolla, ex-rakennusmestari Doug linjaa.

Hän näkee virheitä näköalapaikan muurissa, johon on käytetty laastia, kun kivet olisi pitänyt leikata yhteensopiviksi.

Puolustusbudjetti korotettiin 719 miljardiin dollariin. Valtaosa amerikkalaisista haluaisi panostaa infraan, mutta rahoitusta ei ole löydetty.

Pitäisikö Trumpin pää kaivertaa vuoreen neljän muun presidentin seuraksi?

– Ei, koska näillä muilla on historia takanaan. Ehkä historialla on sadan vuoden kuluttua Trumpista jotain hyvää sanottavanaan, ehkä ei, Doug puntaroi.

Väliarvosana tulee marraskuun kuudentena.