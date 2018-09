Yhdysvaltain tuomariehdokasta seksuaalisesta ahdistelusta syyttävä Ford suostuu todistamaan – vaatii oikeudenmukaisuutta

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomariehdokasta seksuaalisesta ahdistelusta syyttävä nainen suostuu todistamaan senaatin edessä. Christine Blasey Ford suostuu omien sanojensa mukaan todistamaan, jos senaatti pystyy "takaamaan hänen turvallisuutensa".

Psykologian professori Ford syyttää presidentti Donald Trumpin tuomariehdokkaan Brett Kavanaughin käyneen häneen käsiksi kotibileissä vuonna 1982. Molemmat olivat tuolloin teini-ikäisiä, ja Kavanaugh tukevassa humalassa. Ford ei kertonut ahdistelusta kenellekään ennen vuotta 2012, jolloin hän kävi pariterapiassa miehensä kanssa. Ahdistelu tuli julki kesällä, jolloin Kavanaughin tuomarivalinta näytti etenevän. Ford itse astui julkisuuteen viikko sitten.

Ahdistelusyytösten vuoksi senaatti on pyytänyt Fordia kertomaan tarinansa sen edessä. Ford ei vielä keskiviikkona ollut halukas todistamaan, ellei senaatti tekisi täydellistä puolueetonta tutkimusta ennen kuulemista. Senaatin republikaanijäsenet ovat kuitenkin torjuneet liittovaltion poliisin FBI:n sekaantumisen tapaukseen, minkä vuoksi neuvottelut kuulemisen ajankohdasta päätyivät pattitilanteeseen. Senaatti antoi Fordille lopulta mahdollisuuden päättää perjantaihin mennessä, aikooko hän osallistua kuulemiseen ensi maanantaina vai ei.

Fordin asianajajan mukaan Ford ei astu senaatin eteen maanantaina, mutta tulee todistamaan jossain vaiheessa ensi viikolla, jos "ehdot ovat oikeudenmukaiset".

– Kuten tiedätte, hän [Ford] on saanut tappouhkauksia, jotka on välitetty eteenpäin FBI:lle, ja hänet on perheensä kanssa pakotettu lähtemään kotoaan. Ford haluaa todistaa, jos voimme sopia oikeudenmukaisista ehdoista, jotka varmistavat hänen turvallisuutensa, kirjoitti Fordin lakitiimin Debra Katz torstaina lähetetyssä tiedotteessa.

Samassa tiedotteessa Katz kuvailee maanantain kuulemispäivää "mielivaltaiseksi". Hänen mukaansa Ford haluaisi edelleen odottaa FBI:n tutkinnan päättymistä, ennen kuin suostuu astumaan senaatin eteen.

Republikaaneilla on kiire pitää kuulemiset ajoissa, sillä he haluavat vahvistaa Kavanaughin nimittämisen korkeimman oikeuden tuomariksi. Kavanaugh on kiistänyt kaikki Fordin syytökset. Häntä kuullaan asiaan liittyen maanantaina.