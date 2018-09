Yhdysvaltain senaatin oikeuskomitea äänesti Kavanaugh'n valinnan puolesta - FBI:n mahdolliset tutkimukset voivat lykätä nimitystä

Näin paniikissa en ole vielä ennen eliittiä nähnyt. Mitä ihmettä eliitille voisi oikein tapahtua Kavanaughin valinnan jälkeen? Eihän eliitillä ole mitään pelättävää, sillä sehän ei ole totta, että siellä on tehty vuosikymmeniä korruptiota, laitonta sotaa ja jopa maan petosta. Mutta senhän on vain pelkkää huhupuhetta, että Trumpilla olisi oikeasti takanaan Yhdysvaltojen armeija joka on hionut vuosikymmenten aikana täydellisen suunnitelman rikollisen globaalin eliitin tuhoamiseksi ja Kavanaughin valinta avaa niin sanotut Tuonelan portit eliitille, sillä nyt alkaa päitä tippumaan kun ei ole enää viimeistä palomuuria korkeimmassa oikeudessa. Vaan miksi ihmeessä me tämmöisestä internetpuheesta välittäisimme kun sehän ei ole totta ja eliitti nyt vain on paniikissa aivan jostain muusta syystä esim kun syyskuun loppu lähenee, niin sehän on vaikeaa aikaa?