Yhdysvaltain edustajainhuone aikoo äänestää Trumpin Iran-toimien rajoittamisesta – "Tehtävämme on pitää amerikkalaiset turvassa"

Nyt ei ole iranilla ja irakilla muuta keinoa kuin suodattaa koko systeemi. Venäjä jääköön näihin kahteen maahan "erotuomariksi." Ja tämä murhaamista rakastava kukko pois näistä kahdesta maasta, vain näin saavutetaan jotain. Nyt on niin äkkipikainen mies asialla, että murhaa vieraan valtion johtajia piittaamatta seurauksista tippaakaan, nyt on tällainen mies asialla, ja häneltä on riisuttava valtuuden pois kokonaan, ja laitettava oikeuden eteen odottamaan tuntuvaa rangaistusta. Rumpilla on murhaamishimo, vieraiden maiden johtajiston murhaamishimo. Outo on ukko, joka on saatava viralta.