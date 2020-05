Yhdysvalloissa viranomaiset hyväksyivät remdesivir-viruslääkkeen käytön koronaviruspotilailla

Toipumista nopeuttavaa lääkettä saa antaa vain vakavasti sairaille.

Yhdysvalloissa viranomaiset ovat päättäneet sallia remdesivir-viruslääkkeen käytön koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin hoidossa vakavasti sairailla potilailla. Asiasta kertoi presidentti Donald Trump.

Päätöksen myötä remdesiviriä voidaan nyt antaa ihmisille, jotka ovat sairaalahoidossa ja joiden tila on vakava. Yhdysvaltain viranomaisten mukaan potilaan tila on määritellyllä tavalla vakava, jos veren happipitoisuus on matala tai jos potilas tarvitsee happihoitoa tai on hengityslaitteessa.

Amerikkalainen Gilead Sciences -yhtiö kehitti remdesiviriä alun perin lääkkeeksi ebolaan. Kliinisissä kokeissa on nyt havaittu lääkettä saaneiden covid-19-potilaiden toipuvan taudista noin 30 prosenttia nopeammin kuin lumelääkettä saaneen verrokkiryhmän jäsenten.

Kuolleisuuteen lääkkeellä ei ole havaittu olleen merkittävää vaikutusta. Kokeissa oli mukana yli tuhat ihmistä Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Aasiassa.

Ruiskeena annettava lääke sopii sekä aikuisille että lapsille.

Yhtiö lupasi lahjoittaa 1,5 miljoonaa lääkeannosta

Gilead Sciences -yhtiön toimitusjohtaja Daniel O'Day on sanonut yhtiön lahjoittavan varastossaan olevat 1,5 miljoonaa lääkeannosta ja myyvän jatkossakin tuotetta "edulliseen" hintaan. Varastossa olevien lääkeannoksen kerrotaan riittävän noin 140 000:een kymmenen päivän hoitojaksoon.

Remdesivir ei vaikuta koronaviruksen potilaassa laukaisemiin voimakkaisiin immuunipuolustuksen reaktioihin vaan suoraan itse virukseen ja sen lisääntymiseen.

Testausta johti Yhdysvaltain allergia- ja tartuntatautien instituutti NIAID. Sen johtaja, tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci kuvaili torstaina remdesivirin koetuloksia sanomalla, että vaikka tulokset olivat selkeän positiivisia tilastollisesti merkittävässä mielessä, ne olivat kuitenkin vaatimattomia.

Faucin mukaan tehdyt testit voivat kuitenkin antaa suuntaa tehokkaamman hoitokeinon etsimiselle.

Niin ikään viruksen aiheuttamaan verenvuotokuume ebolaan remdesiviristä ei lopulta ollut tehokkaaksi lääkkeeksi.

Päivässä lähes 1 900 koronaviruskuolemaa

Viimeisen 24 tunnin aikana Yhdysvalloissa on kuollut koronaviruksen seurauksena ainakin 1 883 ihmistä. Maailman koronavirustartuntoja seuraavan Johns Hopkins -yliopiston luku kuvaa tilannetta torstai-illasta perjantai-iltaan paikallista aikaa.

Tiistaina, keskiviikkona ja torstaina kerrottiin päivittäin yli 2 000 uudesta kuolemasta.

Yhteensä viruksen seurauksena on Yhdysvalloissa kuollut jo noin 65 000 ihmistä, mikä on selvästi eniten maailmassa. Vahvistettuja koronavirustartuntoja maassa on yli 1 100 000, mikä sekin on korkein luku maailmassa.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan miljoonaa asukasta kohden Yhdysvalloissa on viruksen seurauksena kuollut 199 ihmistä. Tartunta on yli 3 400 ihmisellä miljoonasta.

Suomessa vastaavat suhdeluvut olivat lauantaiaamuna 39 kuollutta ja 912 tartunnan saanutta miljoonaa asukasta kohden.

Yhteensä koronavirus on aiheuttanut maailmanlaajuisesti ainakin 238 000 ihmisen kuoleman.