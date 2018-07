Yhdysvalloissa vielä noin 700 siirtolaislasta on erossa vanhemmistaan – osan palautus ei onnistu, koska perhe on jo ehditty karkottaa maasta

Torstaille asetettuun aikarajaan mennessä noin 1 400 lasta on palautettu perheilleen. Kriitikot syyttävät hallintoa palautettavien valikoinnista ja lasten hukkaamisesta "mustaan aukkoon".

Arviolta 1 400 Yhdysvaltojen Meksikon-rajalla vanhemmistaan erotettua lasta on palautettu takaisin perheilleen, Yhdysvaltojen hallinto sanoi torstaina.

Liittovaltion tuomari San Diegossa määräsi torstaiksi aikarajan, johon mennessä kaikki 2 500 lasta olisi pitänyt palauttaa. Hallinnon asianajajien mukaan 711 lasta ei voitu palauttaa määräaikaan mennessä. Yksi syy on se, että esimerkiksi 431 lapsen vanhemmat on jo ehditty karkottaa maasta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi toukokuussa maan etelärajan yli Yhdysvaltoihin laittomasti tulevat aikuiset siirtolaiset pidätettäväksi.

Asetuksen seurauksena lapset erotettiin vanhemmistaan rajalla. Yhdysvaltain lain mukaan siirtolaisten lapsia ei saanut sulkea pidätettyjen vanhempiensa kanssa vankilaan yli 20 päiväksi.

Voimakas kritiikki sai Trumpin allekirjoittamaan kesäkuussa määräyksen, joka lopettaa perheiden hajottamisen. Liittovaltion tuomari Dana Sabraw San Diegosta määräsi perheiden yhdistämiselle aikarajan, joka umpeutui torstaina..

Kaikkien palautettavien lasten vanhemmat eivät ole tiedossa

Amerikan kansalaisvapausliiton mukaan kymmenien lasten vanhempia ei ole vielä saatu selville. Liiton asianajaja Lee Gelernt syyttää Trumpin hallintoa sopivien palautettavien valikoinnista.

Siirtolaisten oikeuksien puolestapuhujien mukaan hallinto tavoitteli torstain aikarajaa liian kiihkeästi. Tästä on seurannut epäselvyyksien tahraama järjestelmä.

Lapsien oikeuksia puolustavan järjestön apulaisjohtaja Maria Odom kertoo esimerkin, jossa hänen järjestönsä edustamat kaksi lasta lähetettiin New Yorkista Teksasiin. Siellä heidät oli tarkoitus palauttaa äidilleen. Kun lapset saapuivat perille, he saivat tietää, että äiti oli jo karkotettu maasta. Odomin mukaan järjestö ei tiedä, minne 9–14-vuotiaat lapset on viety.

Odom kertoi toimittajille, että kyseessä on esimerkkitapaus siitä, kuinka "mahdotonta on jäljittää lapsia sen jälkeen kun heidät on sijoitettu jälleenpalautusten mustaan aukkoon".

Lähialueiden viranomaisilla niukalti tietoa

Viranomaiset El Salvadorista, Guatemalasta, Hondurasista ja Meksikosta ovat tavanneet Yhdysvaltojen viranomaisia ja pyytäneet lisäselvityksiä siirtolaislapsista, jotka ovat edelleen erotettuna vanhemmistaan.

– Toivoimme, että tapaaminen Yhdysvaltojen hallinnon kanssa toisi lisätietoa lapsista, joita "nollatoleranssipolitiikka" koskee. Näin ei käynyt, sanoi El Salvadorin varaulkoministeri Ludivina Magarin.

Meksikon ulkoministeriötä edustanut Luis Alfonso De Alba kertoi, että Meksiko ei ole saanut tietoa lapsista, viivästyksistä tai palautuksiin liittyvistä ongelmista.

Hänen mukaansa perheenyhdistämiset pitää saada valmiiksi niin pian kuin mahdollista.

Guatemalassa Yhdysvaltojen konsuliasioiden apulaissihteeri Carl Risch piti lehdistötilaisuuden, jossa hän varoitti, että Yhdysvaltoihin laittomien tai "epänormaalien" väylien kautta saapuvaa voi odottaa oikeuskäsittely ja suora lähetys takaisin Guatemalaan.