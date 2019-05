Yhdysvalloissa huolta Kiinan vahvistuvasta roolista arktisella alueella – ennakoidaan nousevan esiin ulkoministeri Mike Pompeon Rovaniemi-puheessa

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Harri Mikkola arvioi, että kyse on Yhdysvaltain omista turvallisuusintresseistä Jäämerellä. Ulkoministeri Mike Pompeo on Lännen Median saamien tietojen mukaan saapunut Rovaniemelle.

Ulkoministeri Mike Pompeon Rovaniemi-puheen alla Yhdysvalloissa on huolestuttu Kiinan vahvistuvasta roolista arktisella alueella.

Pompeo saapui tänään Rovaniemelle. Hän pitää puheen, jonka on tarkoitus avata Yhdysvaltain kiinnostusta arktista aluetta kohtaan.

Paikalla on jo kymmeniä median edustajia odottamassa puhetta.

Pentagon seuraa Kiinan toimia Jäämerellä

Viime viikolla Yhdysvaltain puolustusministeriö, Pentagon, antoi vuotuisen raporttinsa kongressille. Siinä nousi Kiinan vahvistuva asema esille.

– Siviilitarkoituksiin suunnattu tutkimus voi vahvistaa myös Kiinan sotilaallista läsnäoloa arktisilla merialueilla. Se voi tuoda mukanaan sukellusveneitä alueelle pelotteeksi ydinaseita vastaan, uutistoimisto Reuters lainaa Pentagonin raporttia.

Myös monet muut amerikkalaiset mediat nostivat raportin Kiina-osion esille, vaikka se ei ollut kuin yksi sivu koko raportista. Pompeon puhe arktisen neuvoston kokouksessa teki sen kiinnostavaksi. Yhdysvaltain ulkoministerin odotetaan ottavan asian esille puheessaan Rovaniemellä.

– Taustalla ovat Yhdysvaltain omaan turvallisuuteen liittyvät intressit. Jäämerellä on jo sekä Yhdysvaltain että Venäjän ydinsukellusveneitä. Nyt kysymys on siitä, milloin Kiinalla on vastaava kyky liikkua ydinsukellusveneillään Jäämerellä jään alla, sanoo Ulkopoliittisen instituutin tutkija Harri Mikkola.

Grönlanti ja Islanti kiinnostavat Kiinaa

Kiinalla on rakentanut viime vuosina yhteistyötä arktisten maiden kanssa. Se on investoinut muun muassa Islantiin ja Grönlantiin. Kiinalla on myös tutkimuksellista yhteistyötä arktisten maiden kanssa

Tähän liittyykin osa Pompeon Euroopan vierailuohjelmasta. Hän lähtee Rovaniemeltä Berliiniin, sieltä Lontooseen ja palaa Yhdysvaltoihin Grönlannin kautta.

– Grönlanti on strategisesti keskeisessä paikassa arktisella Jäämerellä. Kiina on pyrkinyt lisäämään yhteistyötään Grönlannin kanssa. Nyt Yhdysvallat haluaa muistuttaa myös omasta läsnäolostaan, arvioi Harri Mikkola.

Yhdysvalloilla on muun muassa Thulen lentotukikohta Grönlannissa.

Yhdysvallat ei halua Kiinaa arktisen neuvoston jäseneksi

Yhdysvalloissa on noussut myös epäilyksiä, että Kiina pyrkisi jäseneksi arktiseen neuvostoon. Sen on nykysääntöjen mukaan mahdotonta.

– Tiedämme, että Kiina kutsuu itseään "lähellä arktista" olevana maana, mutta arktinen neuvosto ei tunne sellaista jäsenyyttä, Reutersin toisessa uutisessa siteerataan Yhdysvaltain ulkoministeriön nimetöntä virkamieslähdettä.

Arktisessa neuvostossa on nyt kahdeksan arktista jäsenmaata: Yhdysvaltain ja Venäjän lisäksi Kanada, Ruotsi, Suomi, Norja, Tanska ja Islanti sekä arktisten alueiden alkuperäiskansojen edustus. Sen lisäksi on tarkkailijajäseniä. Kiina on ollut vuodesta 2013 tarkkailijajäsen.