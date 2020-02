Yhdysvalloissa esivaalikisa virkistyy miljardööristä – Michael Bloomberg mukaan demokraattien vaaliväittelyihin

Varakkaimpiin amerikkalaisiin lukeutuva mediamoguli ja valtakunnan politiikan tulokas muuttaa demokraattien jähmettynyttä esivaaliasetelmaa. Liikemiehellä on mahdollisuuksia viedä kannattajia Trumpilta, jonka profiili on samantapainen.

Yksi Yhdysvaltojen rikkaimmista ihmisistä pääsee haastamaan demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivät poliitikot seuraavassa esivaaliväittelyssä.

Entinen New Yorkin pormestari ja suurliikemies Michael Bloomberg hyväksyttiin tiistaina demokraattipuolueen esivaalien viralliseen debattiin Nevadassa, joka äänestää kaikki osavaltiot kiertävällä esivaalikierroksella seuraavana.

Bloomberg tunnetaan ehkä parhaiten nimeään kantavasta talousuutistoimistosta, joka julkaisee suosittua aikakauslehteä Bloomberg Businessweek.

Bloomberg on käyttänyt televisiomainoksiin jo huomattavan summan rahaa. Mainonnan perusteella hän pyrkii vetoamaan muun muassa huolenpitoa kaipaaviin ikäihmisiin ja terveydenhoitojärjestelmän väliinputoajiin.

Nevadan tv-väittelyssä Bloomberg pääsee ensi kertaa samalle näyttämölle puolueen ehdokkuudesta pitkään kisanneiden poliitikkojen kanssa. Kärkikolmikon muodostavat tässä vaiheessa radikaali "demokraattinen sosialisti" Bernie Sanders, yhteistyön tekijänä esiintyvä ex-pormestari Pete Buttigieg ja toinen keskitien demokraatti Amy Klobuchar.

Kahdessa ensimmäisessä esivaalissa Iowan ja New Hampshiren osavaltioissa kolmikko on onnistunut ohittamaan kärkiehdokkaana pitkään pidetyn ex-varapresidentti Joe Bidenin.

Satoja miljoonia tv-mainontaan

Presidenttiehdokkaaksi pyrkiminen ei ole ensimmäinen kerta, kun Bloomberg leikittelee ajatuksella valtakunnan politiikan huipulle pyrkimisestä. Bloombergin ongelmana – ja toisaalta valttina – on hänen asemansa kahden pääpuolueen välissä.

Demokraattipuolueen vasemmistolaiselle siivelle miljardööri puolueen presidenttiehdokkaana on kauhistus. Bloomberg on samalla harvoja ehdokkaita, joka saattaa lohkaista ääniä republikaanien presidenttiehdokkaalta ja toiselta upporikkaalta, Donald Trumpilta.

Bloomberg on 78-vuotiaana Trumpia viitisen vuotta vanhempi. Hän on noussut mielipidetiedusteluissa varteenotettavaksi ehdokasnimeksi kaadettuaan omaa rahaansa valtakunnalliseen tv-kampanjaan. Bloombergin omaisuuden arvoksi on arvioitu 60 miljardia dollaria (55,4 mrd. euroa). Televisiomainontaan on toistaiseksi uutistoimisto Reutersin mukaan kulunut satoja miljoonia dollareita.

Nevadan esivaali pidetään lauantaina 22. helmikuuta. Niin sanottuna supertiistaina 3. maaliskuuta ratkeaa useita esivaaleja kerralla, minkä jälkeen ennusteet demokraattikilvan voittajasta tarkentuvat merkittävästi.