Yhdysvalloissa 3D-aseet herättävät turvallisuushuolia – Suomessa aseita ei tiettävästi ole valmistettu ainuttakaan

Poliisihallituksen asiantuntijan mukaan 3D-tulostettavat aseet eivät ole kovin kestäviä, ja niistä on todennäköisesti enemmän vaaraa käyttäjilleen kuin sivullisille. Suomessa aseilmiö on toistaiseksi aika olematon.

Tulostettavat 3D-aseet ovat herättäneet kiivasta keskustelua etenkin Yhdysvalloissa. Suomessa asiasta ei toistaiseksi kannata olla huolissaan, toteaa Poliisihallituksen asehallintopäällikkö Mika Lehtonen.

– Minulla ei ainakaan ole tiedossa, että yhtään 3D-tulostettua ampuma-asetta olisi valmistettu Suomessa, Lehtonen sanoo.

Tavallisen kuluttajan kukkarolle sopivilla tulostimilla ei järeitä aseita edes valmisteta.

– Kotikutoiset 3D-aseet eivät ole kovinkaan kestäviä esineitä. Ampuma-aseessa on niin iso paine, kun sillä laukaistaan, että vaikka jonkunlaisen aseen pystyisi tekemään, on aivan toinen asia, mikä on laitteen teho.

Tampereen yliopiston kone- ja tuotantotekniikan tutkimuspäällikkö Jorma Vihinen on samoilla linjoilla. Kotitalouksissa olevien laitteiden tulosteiden tarkkuudet ja materiaalit ovat sellaisia, ettei niillä saa tehtyä kestäviä aseita.

– Vaikuttaa siltä, että tulostamisella on isot riskit, jos aikoo ampua jotakin räjähtävää.

Vihisen mukaan noin 1 100 euron keskihintaan saatavissa kotikäyttöisissä 3D-tulostimissa käytetään materiaalina yleensä muovia. Kehittyneemmissä laitteissa muovia saatetaan lujittaa kuitumateriaaleilla kuten lasikuidulla. Ampumista ne eivät siitä huolimatta kestä.

Teollisuuskäyttöön tarkoitetuilla 3D-tulostimilla on mahdollista valmistaa kestäviä komponentteja, mutta laitteet voivat maksaa satoja tuhansia tai jopa miljoonia euroja.

Siinä missä 3D-aseiden tulostaminen on Suomessa lähes olematonta, Yhdysvalloissa asia on ollut pinnalla etenkin tällä viikolla.

3D-tulostettavien asemallien lataaminen internetistä piti olla laillista, mutta viime hetkellä oikeus määräsi tilapäisen toimeenpanokiellon.

Uutistoimisto Reutersin mukaan päätöstä lykättiin, koska yhdeksän osavaltiota haastoi valtionhallinnon oikeuteen estääkseen asemallien julkaisun.

Monet poliitikot ja kansalaiset ovat olleet huolissaan siitä, kuinka asemallien lataaminen ja niiden avulla aseiden tulostaminen vaikuttavat turvallisuuteen.

Yhdysvalloissa 3D-aseiden ostaminen ja myyminen on laitonta, mutta rakentaminen ei. Yleisradiokanava BBC:n mukaan ongelmallista on myös se, että monia myynnissä olevia aseiden osia ei lasketa itsessään aseiksi ja siksi niitä on helppo lähettää ja myydä ilman aselupaa.

Tästä syystä 3D-tekniikalla tulostettuihin aseiden osiin on helppo liittää muita kestävämmistä materiaaleista valmistettuja komponentteja.

Tosin Poliisihallituksen Lehtosen mukaan täytyy olla hyvin perillä aseenvalmistuksesta, jotta aseesta on ylipäätään mahdollista rakentaa käyttäjälleen turvallinen.