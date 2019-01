Yhdysvallat uhkasi Venezuelaa vastatoimilla, jos diplomaatteja tai oppositiojohtajaa uhataan

Oppositiojohtaja Juan Guaidó kutsui kannattajiaan presidentti Nicolás Maduron vastaisiin mielenosoituksiin.

Yhdysvallat ovat uhanneet Venezuelaa vastatoimilla, jos Venezuela pelottelee tai käyttää väkivaltaa Yhdysvaltain diplomaatteja tai oppositiojohtaja Juan Guaidóa vastaan. Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton tviittasi, että "pelottelu" Yhdysvaltain diplomaatteja tai Guaidóa kohtaan on "hyökkäys oikeusvaltioperiaatetta vastaan".

Toisessa tviitissään Bolton syytti Kuubaa Venezuelan presidentin Nicolás Maduron joukkojen tukemisesta.

Viime keskiviikkona Venezuelan presidentiksi julistautunut Juan Guaidó on kutsunut kannattajiaan Maduron vastaisiin mielenosoituksiin. Keskiviikoksi on kaavailtu maan seisauttavaa kahden tunnin lakkoa ja sunnuntaina vuorossa on "suuri kansallinen ja kansainvälinen mielenosoitus".

Sunnuntaina Venezuelan korkea-arvoinen sotilasvirkamies, eversti José Luis Silva kannusti muita sotilaita tukemaan Guaidóa. Tähän asti hän on antanut tukensa Madurolle.

Lauantaina Euroopan suurvallat Saksa, Ranska ja Espanja ilmoittivat, että he tunnustavat Guaidón Venezuelan presidentiksi, jos maassa ei järjestetä uusia vaaleja kahdeksan päivän aikana. Aiemmin Yhdysvallat on tunnustanut Guaidón maan presidentiksi. Myös monet Latinalaisen Amerikan maat ovat ilmaisseet tukensa oppositiojohtajalle.

Venäjä, Kiina, Turkki ja Bolivia ovat puolestaan ilmaisseet tukensa Madurolle.

Venuzuela on tällä hetkellä vakavassa kriisissä. Maata vaivaa valtava inflaatio ja perustarpeista, kuten ruoasta ja lääkkeistä on kova pula. Maasta on paennut miljoonia ihmisiä.

Nicolás Maduro valittiin viime vuoden vaaleissa toiselle presidenttikaudelle. Vaaleja on pidetty vilpillisinä.