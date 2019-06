Yhdysvallat toivottaisi Suomen tervetulleeksi Natoon, sanoo Yhdysvaltojen Nato-suurlähettiläs

Natoon kelpaa kuka tahansa jolla on rahaa tai on valmis tukemaan vaikka lainarahalla USA:n asetuotantoa. Venäjän naapurit ovat erityisen mieluisia jäseniä koska silloin päästään turvaamaan liittolaisten kansallista turvallisuutta Venäjän rajalle. Ei kiitos Nato-jäsenyydelle; näin on sanonut 70% kansasta.