Yhdysvallat surmasi Iranin korkeimpaan sotilasjohtoon kuuluvan komentajan ja useita muita ilmaiskussa Bagdadin lentokentällä – Iran vannoo kostoa

Yhdysvallat teki Bagdadin lentokentälle varhain perjantaiaamuna ohjusiskun ja tappoi yhden Iranin vaikutusvaltaisimmista henkilöistä.–

Yhdysvallat teki varhain perjantaiaamuna Irakin Bagdadin lentokentälle ohjusiskun ja tappoi Iranin vallankumouskaartin Quds-joukkojen komentajan Qassim Suleimanin.

Iskussa kuoli kahdeksan ihmistä ja loukkaantui useita.

Yhdysvaltojen puolustusministeriö tiedottaa, että käskyn iskuun antoi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump. Yhdysvaltojen mukaan iskun tarkoitus oli ehkäistä Iranin hyökkäyssuunnitelmia.

Iskusta on ristiriitaisia tietoja. Osan mukaan helikopteri ampui Bagdadin lentokentälle kolme ohjusta, jotka osuivat kahteen autoon, toisten mukaan isku tehtiin miehittämättömillä lennokeilla. Autoissa matkustivat Suleimani ja hänen neuvonantajansa Abu Mahdi al-Muhandis, joka toimi varajohtajana Irakissa toimivassa ja Iranin tukemassa Hashed al-Shaabissa. Toisessa autossa oli henkivartijoita.

Seurue oli matkalla lentokentältä poispäin.

– Amerikkalaisilla rikollisilla oli yksityiskohtaista tietoa saattueen liikkeistä, irakilainen shiiakomentaja Abu Muntathar al-Hussaini sanoi uutistoimisto Reutersille.

Breaking News: The U.S. confirmed it was behind the strike that killed the powerful Iranian commander Qassim Suleimani, a major escalation in a conflict with Iran https://t.co/NzSYmTMsZ6 — The New York Times (@nytimes) January 3, 2020

Vastaisku todennäköinen

Yhdysvallat ja Iran ovat olleet pitkään syvenevässä konfliktissa, joka paheni nopeasti viime viikolla, kun Iran-mieliset mielenosoittajat hyökkäsivät Yhdysvaltojen suurlähetystöön Irakissa sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli iskenyt al-Muhandisin perustamaa Kataib Hizbollah-järjestöä vastaan.

Yhdysvallat sanoo tiedotteessaan pitävänsä Suleimanin johtamia joukkoja terroristijärjestönä. Myös Kataib Hizbollah on lisätty terroristijärjestöjen listalle vuonna 2009.

Suleimanin ja al-Muhandisin kuolema voi pahentaa konfliktia entisestään, ja asiantuntijoiden mukaan Iranin vastaisku on todennäköinen. Iranin ylin johtaja Ali Khamenei on vannonut kostoa rikollisille, jotka ovat vastuussa teosta. Samalla hän julisti kolmen päivän maansurun.

– Kaikkien vihollisten tulisi tietää, että jihad jatkuu kaksinkertaisella motivaatiolla ja varma voitto odottaa taistelijoita pyhässä sodassa, Khamenei sanoi Iranin televisiossa.

Myös Iranin presidentti Hassan Ruhani on sanonut teon lisäävän Iranin päättäväisyyttä.

Suleimani kuului Iranin vaikutusvaltaisimpien henkilöiden joukkoon. Hän on johtanut joukkojaan yli 20 vuotta.

Myös al-Muhandis oli huomattavan vaikutusvaltainen henkilö Irakissa. Hänet on tuomittu kuolemaan Kuwaitissa vuonna 2007 osallisuudestaan pommi-iskuihin Yhdysvaltojen ja Ranskan suurlähetystöihin vuonna 1983.

Öljyn hinta lähti nousuun

Perjantain iskun pelätään kiristävän entisestään jännitteitä Yhdysvaltain ja Iranin välillä ja johtavan uusiin konflikteihin Lähi-idässä. Tieto Suleimanin kuolemasta saikin heti raakaöljyn hinnan nousemaan yli neljällä prosentilla.

Yhdysvaltain ja Iranin valmiiksi jännitteiset välit ovat olleet syöksykierteessä sen jälkeen, kun Trump veti Yhdysvallat pois Iranin ydinsopimuksesta vuonna 2018.

Aseellisiin shiiaryhmiin erikoistunut tutkija Phillip Smyth arvioi uutistoimisto AFP:lle, että Suleimanin tappamisella on merkittävämmät seuraukset kuin al-Qaida-johtaja Osama bin Ladenin surmaamisella vuonna 2011 tai Isis-pomo Abu Bakr al-Baghdadin kuolemalla viime vuonna.

Quds-joukkojen johtajana Suleimanilla on ollut valtava rooli Lähi-idän viime vuosien konflikteissa, joihin Iran on sekaantunut. Qudsilla on muun muassa ollut ratkaiseva rooli Syyrian sisällisodassa, ja Suleimani on vedellyt naruista myös Irakissa, jossa Iranin valta on kasvanut viime vuosina.

Washington Postin mukaan Suleimani on ollut päävastuussa Iranin vaikutusvallan levittämisestä Lähi-idässä ja Yhdysvallat on pitänyt häntä yhtenä alueen vaarallisimmista miehistä. Suleimani on johtanut Quds-joukkoja 1990-luvun lopulta.