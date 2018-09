Yhdysvallat lupaa apua Bangladeshiin paenneille rohingya-pakolaisille

Yhdysvallat sanoo löytäneensä todisteita Myanmarin armeijan "systemaattisesta väkivallasta" rohingya-vähemmistöä kohtaan. Yhdysvaltain ulkoministeriö julkaisi raporttinsa samaan aikaan kun maa ilmoitti YK:ssa tukevansa Bangladeshiin paenneita rohingya-pakolaisia 185 miljoonan dollarin apupaketilla.

Yhdysvaltain ulkoministeriön raportti vastaa ihmisoikeusjärjestöjen aiempia selvityksiä, mutta Yhdysvallat ei käytä termejä kansanmurha tai etninen puhdistus. Yhdysvaltain selvitys perustuu huhtikuussa yli tuhannelle rohingyalle tehtyihin haastatteluihin Bangladeshissa.

YK on kutsunut Myanmarin armeijan toimia etniseksi puhdistukseksi, ja YK:n alainen selvitysryhmä on vaatinut maan sotilasjohtoa syytteeseen rohingya-muslimien kansanmurhasta. Myanmar on kiistänyt syytteet.