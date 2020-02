Yhdysvallat ja Taleban solmivat sopimuksen joukkojen vetämiseksi Afganistanista – koskee myös Naton ja Suomen joukkoja

Yhdysvallat suunnittelee vetävänsä sotilaansa asteittain Afganistanista, mutta lauantaina kirjoitetusta sopimuksesta on vielä pitkä matka rauhaan. Suomella on noin 60 sotilasta Afganistanissa.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo saapui lauantaina Dohaan Qatariin allekirjoittamaan tulitaukosopimusta, jonka toivotaan avaavan tien rauhan saamiseksi Afganistaniin. Iltapäivällä kirjoitettuun sopimukseen kuuluu Yhdysvaltain joukkojen vetäytyminen asteittain.

Afganistanin sota on yksi Yhdysvaltojen kalliimmista ja pitkäaikaisimmista. Se on kestänyt jo yli 18 vuotta, ja saavutukset ovat jääneet olemattomiksi. Sota alkoi syyskuun 11. päivän 2001 World Trade Centerin terroristihyökkäyksen jälkeisinä viikkoina ja on jatkunut tähän asti.

Myös Suomi on osallistunut sotaan kriisinhallintajoukoillaan osana läntistä liittokuntaa jo vuodesta 2002 alkaen. Vuodesta 2015 suomalaisjoukot ovat olleet osa Nato-operaatiota. Tällä hetkellä Afganistanissa on noin 60 suomalaista.

Nämä asiat sopimus sisältää

Yhdysvallat, Afganistanin hallitus ja Taleban allekirjoittivat sopimuksen. Samalla Yhdysvallat tunnusti Talebanin neuvotteluosapuoleksi.

Osapuolet sopivat, että Yhdysvaltojen ja Naton joukot vetäytyvät kokonaan Afganistanista 14 kuukauden kuluessa. Tämä koskisi myös Suomen osastoa.

Ensimmäisen 135 päivän aikana on tarkoitus tyhjentää viisi sotilastukikohtaa.

Afganistanin hallitus vapauttaa 5 000 Talebanin vankia ja Taleban vapauttaa 1 000 vankia.

Talebanin pitää katkaista suhteensa al-Qaidaan. Yhdysvallat vahtii, että Taleban pitää tulitauon.

Sopimukseen johti Pompeon mukaan se, että Taleban näki sotilaallisen voiton mahdottomaksi. Samaa voi sanoa 18 vuotta Afganistanissa olleesta länsiliittoumastakin.

Talebanin tunnustamiselle kritiikkiä

Dohassa ulkoministeri Pompeo tapasi muun muassa Talebanin edustajat. Talebanin allekirjoittajana on poliittinen johtaja Abdul Ghani Baradar.

Taleban oli jo käskenyt joukkonsa lopettamaan hyökkäykset sopimuksen alla. Myös Taleban vaatii Yhdysvaltoja pitämään kiinni sopimuksesta ja lopettamaan sotilaslennot alueensa yllä.

Yhdysvaltojen joukkoja on Afganistanissa 13 000. Lopullinen vetäytyminen on mahdollista, mikäli Taleban pitää kiinni tulitauosta.

Presidentti Donald Trump jatkaa linjaansa, jossa Yhdysvallat vähitellen vetää joukkojaan maailman kriisialueilta. Häntä on kritisoitu siitä, että Taleban saa sopimuksella kansainvälisen tunnustuksen.

Sopimuksen pitävyys arvoitus

Sopimuksen toteutumisessa on monia epävarmuuksia. Tulitauon pitävyys ratkaisee, vetäytyvätkö amerikkalaisjoukot.

Afganistanin eri poliittisten ryhmittymien pitäisi keskinäisissä neuvotteluissa päästä sopuun, mikä on vaikeaa sisällissodan runtelemassa maassa.

Uutista on päivitetty kello 15.40. Sopimus allekirjoitettiin Dohassa.