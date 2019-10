Yhdysvallat ilmoitti asettavansa pakotteita Turkille – "Olen valmis tuhoamaan Turkin talouden nopeasti"

Pakotteet olisi pitäneet olla uhkana ennen kuin Turkki hyökkäsi. Hyökkäys on ollut tiedossa kuukausia etukäteen.

Amerikkalaisten vaikutusvalta romahti Syyriassa jossa nyt Venäjä päättää yksin mitä tehdään. Syyria on nyt menetetty jenkkien kohdalla.

Ja mitä nuo henkilöpakotteetkin ovat? Noista kenelläkään ei varmasti ole talletuksia amerikkalaisissa pankeissa. Ja uusia ministereitä saadaan tilalle parissa minuutissa.

Turkki kääntyy vieläkin enemmän Venäjän suuntaan ja NATO:n ulkokehälle. Venäjältä saa jatkossa hävittäjäkoneet ja ohjukset, energian ja poliittisen tuen.

Kyllä tämä operaatio oli jenkeille suurin floppi Vietnamin jälkeen eikä naamanpesu enää auta.

Surullista on kurdien tilanne, vuosien rauhaiselo muuttui päivässä pakokauhuksi.