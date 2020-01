Yhdysvallat asettaa uusia pakotteita Iranille ja miettii vastatoimia ohjusiskuun

Monet on unohtanut miten Suleimeni meni Moskovaan ja sopivat Putinin kanssa pommituksista . Tätä tehtiin Syyrian presidentti Assadin kanssa pommittamalla siviilejä ja sairaaloita. Joten ei tämä kenraali ollut syytön, kun on ollut vuosikausia tekemässä em sotarikoksia.

Täällä kommentoijat kyllä muistaa moittia USAsta, mutta missä on Venäjä kritiikki kun se teki em rikoksia?