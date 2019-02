Yhdeksän EU-maata tunnusti Juan Guaidon Venezuelan väliaikaiseksi presidentiksi

Nicolás Maduro ei ollut suostunut julistamaan uusia vaaleja, kuten EU oli hänelle ehdottanut.

Yhdeksän EU-maata liittyi maanantaina Yhdysvaltoihin tunnustaen Venezuelan oppositiojohtajan Juan Guaidón maan väliaikaiseksi presidentiksi.

Guaidon tunnustivat Britannia, Ranska, Espanja, Portugal, Ruotsi, Tanska, Itävalta, Saksa ja Hollanti sen jälkeen kun unionin asettama takaraja presidentti Nicolás Madurolle umpeutui. EU-maat olivat vaatineet Maduroa julistamaan uudet vaalit.

Venezuelan johtamisesta diktaattorin ottein syytetty Maduro väittää Euroopan johtavan eliitin liehittelevän Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia ja tottelevan tätä suhteessa Venezuelaan.

Guaidó on opposition hallussa olevan parlamentin puhemies ja hän julisti itsensä väliaikaiseksi presidentiksi viime kuussa. Yhdysvallat ilmoitti välittömästi tunnustavansa Guaidón väliaikaiseksi presidentiksi, mutta EU:lta tilanteen arviointi vei enemmän aikaa. Ilmapiiri on Venezuelassa nyt hyvin jännittynyt.

Venäjä ja Kiina ovat lainoittaneet Venezuelaa voimakkaasti ja ne kannattavat yhä Maduroa. Venäjä syytti EU-maita Venezuelan sisäisiin asioihin puuttumisesta.

Maduro ei sulje pois sisällissodan mahdollisuutta

Maduro sanoo, että hän ei voi sulkea pois sisällissodan mahdollisuutta paineen häntä kohtaan kasvaessa, kertoi BBC.

Tv-haastattelussa Maduro varoitti, että Yhdysvaltain presidentti jättäisi Valkoisen talon "veren tahrimana", mikäli tämä puuttuisi Venezuelan kriisiin.

Maduro myös torjui EU:n ehdotuksen järjestää uudet vaalit.

Oppositiojohtaja Guaidó on julistanut itsensä väliaikaiseksi presidentiksi saaden taakseen Yhdysvaltain ja monen Euroopan maan tuen.

Guaidó sanoi rakentavansa kansainvälisen koalition toimittamaan humanitaarista apua venezuelalaisille. Maduro on kuitenkin syyttänyt häntä vallankaappauksen järjestämisestä.

"Kaikki riippuu USA:n hulluudesta ja aggressiivisuudesta"

Espanjan television haastattelussa Madurolta kysyttiin sunnuntaina, voiko Venezuelan kriisi johtaa sisällissotaan.

– Tänään kukaan ei pysty vastaamaan tuohon kysymykseen varmuudella, Maduro vastasi.

Hänen mukaansa kaikki riippuu "pohjoisen imperiumin (Yhdysvaltojen) ja sen läntisten liittolaisten hulluudesta ja aggressiivisuudesta".

Presidentti Donald Trump on kertonut sotilaallisen voiman käytön olevan vaihtoehtojen joukossa mitä tulee Venezuelan kriisin ratkaisemiseen.

Maduro pyysi, että kukaan ei puuttuisi hänen maansa sisäisiin asioihin. "Olemme valmiit puolustamaan maatamme", hän jatkoi.

EU:n asettama takaraja kului umpeen

Sunnuntaina kului umpeen usean Euroopan maan – kuten Ranskan, Britannian, Saksan ja Espanjan – asettama aikaraja Madurolle kutsua koolle uudet presidentinvaalit. Maat ovat ilmoittaneet tunnustavansa Guaidón väliaikaiseksi presidentiksi, ellei Maduro suostu taipumaan.

Maduro vastasi, että "me emme ota vastaan uhkavaatimuksia keneltäkään".

– Tämä on sama kuin jos minä sanoisin Euroopan unionille: 'Annan teille seitsemän päivää aikaa tunnustaa Katalonian tasavalta, ja jos ette tee näin, me ryhdymme toimenpiteisiin'.

Tuhannet venezuelalaiset osoittivat lauantaina mieltään kaduilla presidentti Maduron ja Guaidón puolesta. Madurolla on takanaan armeijan tuki, mutta juuri ennen mielenosoituksia Guaidó sai puolelleen ilmavoimien kenraalin Francisco Yanezin tuen. Yanez on toistaiseksi korkea-arvoisin sotilas, joka on asettunut tukemaan Guaidóa.