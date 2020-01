Wuhanin koronavirus rantautui Eurooppaan: Ranskassa vahvistettu kaksi tartuntaa, Ruotsissa peruttu kiinalaisten ryhmien matka Norrbotteniin

Kiinasta lähtenyt koronavirus on levinnyt Eurooppaan. Ranskan terveysministeri Agnes Buzyn vahvisti perjantaina, että maasta on löydetty kaksi tartunnan saanutta henkilöä.

Heistä toinen on löytynyt Pariisista, toinen Bordeaux'sta, kertoo Le Figaro. Bordeaux'n potilas on kertonut matkustaneensa Kiinasta Hollannin kautta ja olleensa Kiinassa yhteydessä wuhanilaisiin. 48-vuotias mies on kotoisin Kiinasta ja on ollut torstaista lähtien eristyksessä sairaalassa.

Pariisin potilaan matkustusreitistä ei ole vielä varmaa tietoa. Hänen tiedetään matkustelleen Kiinassa, mutta tiedossa ei ole, vierailiko hän Wuhanissa.

Buzyn sanoi pitävänsä todennäköisenä, että Euroopassa on muitakin tartunnan saaneita. Hän kehotti Kiinassa matkustaneita ja tartuntaa epäileviä soittamaan terveydenhoitoon, jos oireita ilmenee.

– Älkää menkö terveyskeskuksiin. Jos tartuntaa epäillään, tulee soittaa terveydenhoitoon, jotta potilaat saadaan pidettyä eristyksissä, ministeri neuvoi.

Ruotsissa ollaan takajaloillaan

Monissa Euroopan maissa ollaan nyt takajaloillaan viruksen suhteen.

Ruotsissa sikäläinen matkailuyhtiö perui kiinalaisten ryhmien matkan Pohjois-Ruotsiin Norrbotteniin koronaviruksen pelossa. Asiasta uutisoi SVT.

Expressenin mukaan länsinaapurissamme on testattu koronaviruksen pelossa jo kourallinen ihmisiä, mutta tartuntoja ei ole löydetty.

Uppsalan yliopiston immunologian professorin Björn Olsenin mukaan näytteitä on otettu ihmisiltä, jotka ovat käyneet Kiinassa ja kärsineet hengitystieinfektioista.

– Kuulin eilen epäillystä tapauksesta Uppsalassa. Mutta niitä voi olla enemmänkin, tilanne muuttuu jatkuvasti, Olsen toteaa.

Olsenin mukaan ruotsalaisten ei tarvitse, ainakaan tällä hetkellä, olla erityisen huolissaan.

Uusi virus näyttää olevan vähemmän vaarallinen kuin SARS ja MERS, ja sen kuolleisuus on alhaisempi. Ihmiset, joilla on vakavia perussairauksia, kuten Parkinsonin tauti tai syöpä, ovat vakavimmassa vaarassa.

Jos uusi virus kuitenkin ​leviäisi laajalti ruotsalaisessa yhteiskunnassa, maan terveydenhuolto joutuisi asiantuntijoiden mukaan erittäin vaikeaan tilanteeseen.

Terveydenhuoltoala Ruotsissa jo nyt polvillaan.

– Se olisi inferno, Björn Olsen sanoo Expressenissä.

Ensimmäinen tapaus Etelä-Aasian maassa

Yhdysvalloista löytyi perjantaina jo toinen vahvistettu tapaus. Tartunnan saanut on 60-vuotias nainen Chicagossa, joka vieraili äskettäin Wuhanissa.

Lisäksi ilmeni, että virustartunta on levinnyt myös Nepaliin. Nepal on ensimmäinen Etelä-Aasian valtio, josta sitä on löydetty. Tartunnan saanut potilas on 32-vuotias opiskelija, joka saapui Nepaliin 9. tammikuuta.

Potilas hakeutui itse hoitoon maan pääkaupungissa Kathmandussa neljä päivää oireiden alkamisen jälkeen. Virusnäyte lähetettiin vahvistettavaksi Hongkongiin.

– Hänet päästettiin sairaalasta toipumisen jälkeen. Seuraamme hänen tilaansa. Potilas sekä hänen perheensä ovat terveitä, kuten myös sairaalan henkilökunta, maan terveysministeriö kertoi lausunnossa.

Ranskalaistutkijoiden tuoreen arvion mukaan Kiinan Wuhanista lähtenyt virus leviää myös Eurooppaan 70 prosentin todennäköisyydellä. Ranskan lääketieteellisen tutkimuslaitoksen Insermin analyysi perustuu lentoreitteihin Euroopan ja Kiinan välillä.

Kiinassa viranomaiset jatkoivat perjantaina kovaotteisia toimiaan koronaviruksen pysäyttämiseksi. Maassa on eristetty jo 13 kaupunkia viruksen vuoksi ja matkustusrajoitukset laajenivat koskemaan yli 41:tä miljoonaa ihmistä.

Vahvistettuja kuolonuhreja on 26, ja tartunnan saaneita Kiinassa yli 800, joista 177:n kerrottiin olevan vakavasti sairaita. Epäiltyjä tartuntoja oli yli tuhat.