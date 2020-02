WHO nosti koronan leviämisen riskin äärimmilleen, mutta ei vieläkään puhu pandemiasta – "Sairastumisten leviäminen uusiin maihin erittäin huolestuttavaa"

Maailman terveysjärjestö WHO on nostanut koronaviruksen leviämiseen liittyvän riskin korkeasta erittäin korkeaksi. Se on korkein globaali riskitaso, jonka organisaation tarttuvien tautien luokitus tuntee.

Sairastumisen leviäminen uusiin maihin on erittäin huolestuttavaa, oli WHO:n perustelu.

WHO:n johtaja Mike Ryan sanoi alkuillasta BBC:n haastattelussa, että terveysjärjestö ei edelleenkään luokittele koronaviruksen leviämistä pandemiaksi.

– Jos sanomme, että kyseessä on pandemia, se tarkoittaisi, että kuka tahansa maapallolla voi altistua virukselle. Nykytiedot eivät kuitenkaan tue tätä vielä, sanoi Ryan.

Perjantaina tiedotustilaisuudessa WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus luetteli uusia maita, joissa oli torstain jälkeen vahvistettu ensimmäinen koronavirukseen sairastunut.

Niihin kuuluivat Tanska, Viro, Liettua, Hollanti ja Nigeria. Kaikissa näissä maissa sairastuneilla oli yhteys Italiaan. Myöhemmin perjantaina muun muassa Islannissa vahvistettiin ensimmäinen koronavirukseen sairastunut.