WHO ei ainakaan vielä julistanut Kiinan koronavirusta kansainväliseksi terveysuhaksi – hätäkomitea kokoontuu uudestaan torstaina

Wuhanin miljoonakaupunki pysähtyy viruksen takia, lentoja ja junia ei päästetä lähtemään.

Maailman terveysjärjestö WHO ei keskiviikkona julistanut Kiinan koronavirusta kansainväliseksi terveysuhaksi. WHO kertoi, että järjestön hätäkomitea kokoontuu arvioimaan tilannetta uudestaan torstaina.

WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus korosti, että päätöstä kansainvälisen terveysuhan julistamisesta ei koskaan tehdä kevyin perustein.

– Otan päätöksen erittäin vakavasti, ja se voidaan tehdä vasta, kun kaikki todisteet on asiaankuuluvasti arvioitu, hän sanoi järjestön lehdistötilaisuudessa keskiviikkoiltana.

Aiemmin vastaava julistus on annettu muun muassa ebolan takia. Julistuksen myötä WHO voi muun muassa antaa tehokkaammin tilannetta koskevia suosituksia ja kansainvälistä rahoitusta voidaan kohdentaa taudin torjumiseen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on kertonut.

Virukseen oli Kiinassa kuollut 17 ihmistä ja noin 450 oli saanut tartunnan keskiviikkoiltaan mennessä. Kiinan lisäksi virusta on havaittu Taiwanissa, Japanissa, Etelä-Koreassa, Thaimaassa ja Yhdysvalloissa.

Venäläismedian mukaan myös Pietarissa tuli keskiviikkona tietoon epäilty tartuntatapaus Shanghaista saapuneella lennolla. Sitä ei kuitenkaan voitu heti vahvistaa.

Kiinalainen uusivuosi lisää leviämisvaaraa

Viruksen arvioidaan lähteneen liikkeelle miljoonakaupunki Wuhanista torilta, jolla myytiin laittomasti villieläimiä. Kiinan viranomaiset ovat käskeneet Wuhanin joukkoliikenteen pysäytettäväksi torstaista lähtien viruksen takia. Poikkeustoimi koskee myös kaupungista lähteviä lentokoneita ja junia.

Wuhanin asukkaita on kehotettu pysymään kaupungissa ja muita kiinalaisia välttämään matkustamista Wuhaniin. Wuhanissa on noin yhdeksän miljoonaa asukasta.

Suuri viruksen leviämistä koskeva huolenaihe liittyy kiinalaisen uudenvuoden juhlintaan. Lomat ovat alkamassa perjantaina, ja miljoonat kiinalaiset matkustavat muualle täpötäysillä junilla.