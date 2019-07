Vuodetut asiakirjat paljastavat: kiinalainen teknologiajätti Huawei on rakentanut salassa mobiiliverkkoa Pohjois-Koreaan

Huawei on osallistunut kaupallisen mobiiliverkon rakentamiseen ja ylläpitämiseen Pohjois-Koreassa ainakin kahdeksan vuoden ajan.

Kiinalainen teknologiayhtiö Huawei on rakentanut salassa mobiiliverkkoa Pohjois-Koreaan ainakin kahdeksan vuoden ajan. Asiasta kertoi The Washington Post maanantaina. Lehden tiedot perustuvat sille vuodettuihin asiakirjoihin, joiden lähteinä on muun muassa Huawein entisiä työntekijöitä.

Asiakirjojen perusteella Huawei on tehnyt yhteistyötä lukuisissa projekteissa Kiinan valtiollisen Panda International -yhtiön kanssa.

Tapauksen tultua julki mediassa heräsi kysymyksiä siitä, onko Huawei rikkonut Yhdysvaltojen asettamia vientipakotteita toimittamalla laitteita Pohjois-Koreaan. Maata koskettavat laajat kansainväliset pakotteet, joiden syynä on Pohjois-Korean ydinaseohjelma ja maan harjoittamat ihmisoikeusloukkaukset.

Yhdysvaltalaiset senaattorit Chris Van Hollen ja Tom Kotton kommentoivat uutistoimisto Reutersin mukaan, että "paljastus korostaa Huawein suhteita Pohjois-Koreaan ja sen jatkuvia rikkeitä Yhdysvaltain lainsäädäntöä vastaan".

Huawei ei vastannut Washington Postin kommenttipyyntöihin, mutta sanoi lehdelle osoittamassaan lausunnossa, ettei sillä ole tällä hetkellä liiketoimintaa Pohjois-Koreassa.

Huawei on pyrkinyt salaamaan toimintansa

Huawei on yksi Kiinan suurimpia teknologiayhtiöitä. Yhdysvaltojen viranomaiset ovat jo vuosien ajan ilmaisseet huolensa Huaweista turvallisuusuhkana.

Yhdysvaltojen kauppaministeriö on tutkinut Huawein ja Pohjois-Korean mahdollisia kytköksiä vuodesta 2016 lähtien.

Lisäksi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kielsi toukokuussa yhdysvaltalaisia yhtiöitä hyödyntämästä tieto- ja viestintäteknologiaa tahoilta, jota pidetään kansallisena turvallisuusuhkana. Määräystä pidettiin laajalti Huaweihin kohdistettuna.

Trumpin määräyksen jälkeen Huawei lisättiin mustalle listalle, mikä estää yhtiötä käymästä kauppaa yhdysvaltalaisten yritysten kanssa, ellei näillä ole myyntiin oikeuttavaa lisenssiä.

Kuitenkin Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jingpingin kesäkuisen tapaamisen jälkeen Trump ilmoitti, että yritykset saavat taas alkaa myydä tuotteitaan Huaweille.

Yhdysvaltalaisen uutissivuston Voxin mukaan Huawei käytti useita keinoja pitääkseen toimintansa Pohjois-Koreassa salassa. Yhtiö halusi salata myös kumppanuuden Panda International -yhtiön kanssa.

Yhtiön dokumenteissa Pohjois-Koreaan viitataan lyhenteellä "A9" sen sijaan, että maasta puhuttaisiin sen nimellä. Voxin mukaan Huawei on käyttänyt samanlaisia koodinimiä myös viitatessaan töihinsä Iranissa ja Syyriassa.