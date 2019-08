Vuodetut asiakirjat luovat karun kuvan sopimuksettoman brexitin vaikutuksista – Britanniaa saattaa uhata pula polttoaineesta, ruuasta ja lääkkeistä

Voisiko eliitti enää enempää olla paniikissa? Tämähän alkaa näyttämään jo aivan naurettavalta.. nimenomaan eliitin kannalta. Mitäs ihmettä tämmöisten höpö-huhujen levittäminen enää hyödyttää, sillä se on 100% varma kova brexit ja muuksi se ei siitä muutu. Eliitti tässä ainoastaan meitä muistuttaa, että he ovat uhkailleet ja pelotelleet alusta asti "maailmanlopulla" jos Britannia ei tee sopimusta EU:n kanssa. Nyt kun sieltä sitten tulee sopimukseton brexit ja kaikki asiat Britanniassa lähtee parempaan suuntaan, niin mitä ihmettä eliitti sitten meille sanoo?

Britannian uusi kulta-aika on vain muutaman viikon päässä ja yksistään uusi kauppasopimus Trumpin kanssa nostaa Britannian ja Yhdysvaltojen vaihdon ehkä jopa 4-5 kertaiseksi nykyisestä. Siis pelkästään Yhdysvaltojen kauppasuhde nostaa Britannian korkeammalle kuin se koskaan on EU:ssa ollut ja siihen päälle tulee kaikki muut kauppasopimukset kuten Korea, Japani, Australia ja koko muu maailma.

Kyllä me tiedämme miksi eliitti on näin paniikissa. Me kaikki nyt näemme kuinka paljon paremmin asiat lähtevät heti kun EU:sta erotaan ja brexitin jälkeen loputkin EU:n kuristuksessa olevat maat alkavat kyselemään, että miksi ihmeessä me näille byrokraateille maksamme miljardeja kun niin paljon parempi on ilman. EU on maailman suurin sosialistinen riistokoneisto ja nyt näemme livenä kuinka mahtavasti lähtee asiat toimimaan sillä joka sosialismin jättää. Onneksi olkoon Britannia!