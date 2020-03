Voitto nosti Joe Bidenin takaisin demokraattien presidenttikisaan ratkaisevalla hetkellä – seitsemän ehdokasta jatkaa kilvassa

Lauantai oli Joe Bidenin ilta. Etelä-Carolinan esivaalien voitolla Yhdysvaltojen entinen varapresidentti osoitti, ettei häntä voi vielä sulkea voittokamppailun ulkopuolelle demokraattien presidenttiehdokkuuskilvassa. Seitsemän ehdokasta jatkaa kohti supertiistaita.

Yhdysvalloissa seitsemän demokraattia tavoittelee yhä puolueensa presidenttiehdokkuutta. Neljän esivaalin jälkeen senaattori Bernie Sandersin ja entisen varapresidentin Joe Bidenin tilanne näyttää vahvimmalta.

Miljardööri Tom Steyer päätti jättää leikin kesken lauantain esivaalin jälkeen. Kilvassa jatkavat kärkikaksikon lisäksi entinen pormestari Pete Buttigieg, senaattori Elizabeth Warren, senaattori Amy Klobuchar, edustajainhuoneen jäsen Tulsi Gabbard ja miljardööri Michael Bloomberg, joka on mukana esivaaleissa ensimmäistä kertaa ensi tiistaina.

Huomenna "supertiistaina" 14 osavaltiota äänestää esivaaleissa. Tiistain tuloksen odotetaan antavan selvyyttä siihen, voiko Bidenin vaalivoitto Etelä-Carolinassa riittää siivittämään hänet republikaanien Donald Trumpin haastajaksi marraskuun vaaleissa, tai voiko kärkikaksikon takaa vielä nousta voittajaksi. Ehdokas valitaan lopullisesti vasta heinäkuun puoluekokouksessa.

Joe Biden

Yhdysvaltojen entisen varapresidentin Joe Bidenin vuosikymmenten odotus on takana. Biden on pyrkinyt demokraattien pyrkinyt presidenttiehdokkaaksi kolmesti. Lauantaina hän sai viimein murskavoiton Etelä-Carolinan esivaaleissa – voitto oli Bidenille ensimmäinen koskaan esivaaleissa.

Voitto tapahtui juuri oikealla hetkellä. Esivaalikierroksen alku oli Bidenille pettymys, mutta voittamalla Etelä-Carolinan esivaalin hän onnistui nousemaan takaisin taisteluun presidenttiehdokkuudesta. Bidenin takana oli iso osa mustasta väestöstä.

Bidenin voitto muutti demokraattien presidenttipelin asetelmaa. Lähes 50 prosentin äänisaaliin turvin Biden voi kutsua itseään varteenotettavimmaksi haastajaksi kärkipaikkaa pitävälle Bernie Sandersille. Tähän asti entinen pormestari Pete Buttigieg ja senaattori Amy Klobuchar ovat pyrkineet esiintymään maltillisempina vaihtoehtoina Sandersille.

Biden pääsee suuntaamaan supertiistaihin voittajana, mikä voi antaa vauhtia hänen kampanjalleen. Toisaalta Bidenin rahoitus ei ole riittänyt vahvaan mainoskampanjaan tiistain isoissa osavaltioissa. Hänellä ei myöskään ole samanlaista ruohonjuuritason kampanjointia apunaan kuin esimerkiksi Sandersilla.

Bernie Sanders

Vermontin senaattorille Bernie Sandersille esivaalikiertueen alku on ollut menestyksekäs: hän sai voiton New Hampshiressä ja Nevadassa ja hävisi vain niukasti Buttigiegille ensimmäisessä esivaalissa Iowassa.

Sandersilla on yhä takanaan eniten delegaatteja, vaikka hän jäi Etelä-Carolinassa selvästi Bidenin taakse.

Yhdysvaltojen entinen varapresidentti Joe Biden sai tarvitsemansa vaalivoiton Etelä-Carolinassa lauantaina. KUVA: JIM LO SCALZO

CNN:n mukaan Sanders johtaa yhä kansallisia mielipidemittauksia. Kaikkia demokraatteja vasenta laitaa edustava Sanders ei miellytä. Vallankumouksen puolesta puhunut, itseään sosiaaliseksi demokraatiksi kutsuva Sanders ei saa puolelleen maltillisempia, aatteellisesti keskustaan sijoittuvia demokraatteja.

Biden tarrasi tähän voittopuheessaan. Hänen mukaansa puheet vallankumouksesta eivät muuta kenenkään elämää. "He haluavat enemmän kuin lupauksia. He haluavat tuloksia", Biden sanoi CNN:n mukaan.

Ennakkotietojen perusteella Sanders on vahvoilla supertiistaina isoissa osavaltioissa, kuten Kaliforniassa.

Pete Buttigieg

Neljän ensimmäisen esivaalin jälkeen Sanders ja Biden ovat ottaneet etumatkaa muihin demokraatteihin, joiden tehtäväksi jää nyt todistaa, että he ansaitsevat yhä paikkansa kilvassa.

Indianan South Bendin entinen pormestari, vasta 38-vuotias Pete Buttigieg aloitti esivaalikiertueen vahvasti. Buttigieg voitti ensimmäisen esivaalin Iowassa ja sijoittui New Hampshiressä aivan Sandersin kannoille.

Ongelmat alkoivat Nevadassa, jossa mitattiin ensimmäistä kertaa kiertueen aikana ehdokkaiden suosiota vähemmistöjen keskuudessa. Buttigiegillä on ollut vaikeuksia saada vähemmistöjä puolelleen. Demokraattien presidenttiehdokkuutta on vaikea voittaa, jos ehdokas ei saa mustia äänestäjiä taakseen.

CNN:n mukaan Buttigiegin kampanja on laskenut odotuksia supertiistaille. Buttigiegin kampanjaa lähellä oleva lähde kertoi CNN:lle tämän pohtivan mahdollisuuksiaan jatkaa kilvassa. Buttigiegin tiimi yrittää yhä kampanjan elossa, mutta ei odota voittoa yhdessäkään osavaltiossa supertiistaina.

Elizabeth Warren

Massachusettsin senaattori Elizabeth Warrenille ehdokaskilvan alku on ollut pettymys. Warren ei ole sijoittunut kärkikaksikkoon yhdessäkään neljästä ensimmäisestä esivaalista.

Lauantaina Warren myönsi, ettei alku ole mennyt "aivan hän toiveidensa mukaan". Hän jatkaa silti kohti supertiistaita.

Warren toivoo menestystä Massachusettsissa, joka on yksi supertiistain osavaltioista. Voitto edes yhdessä osavaltiossa supertiistaina saattaa olla ratkaisevan tärkeä Warrenille. The New York Timesin mukaan voitto osoittaisi Warrenin olevan ehdokas, joka voi voittaa. Se voisi antaa Warrenille tukevamman jalansijan.

Jos Warren ei onnistu supertiistaina, jää nähtäväksi, pystyykö hän jatkamaan kilvassa.

Michael Bloomberg

Miljardööri ja New Yorkin entinen pormestari Michael Bloomberg on mukana esivaaleissa ensimmäistä kertaa ensi tiistaina. Hän on jättänyt ensimmäiset neljä esivaalia välistä ja keskittynyt supertiistaihin. Bloomberg on rahoittanut kampanjaansa omasta pussistaan puolella miljardilla dollarilla.

Bloomberg ilmoitti ottavansa osaa kilpaan vasta marraskuussa. Tuolloin hän ilmaisi huolensa siitä, ettei muilla ole mahdollisuuksia Donald Trumpia vastaan. Joe Bidenin lauantaisen murskavoiton jälkeen mediassa heräsi pohdintaa siitä, vaikuttaako Bidenin lauantainen menestys Bloombergin kampanjaan. Bloombergin kampanja torppasi epäilyt siitä, että hän jättäisi kilvan sikseen.

Bloombergin esiintymisiä ensimmäisissä vaaliväittelyissä ei ole pidetty kovin vakuuttavina. Tiistai on viimeisenä kilpaan liittyvälle Bloombergille näytönpaikka.