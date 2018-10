Voimakas maanjäristys ravisutti Haitia, ainakin 11 ihmisen tiedetään kuolleen

Voimakas maanjäristys on ravisuttanut Karibianmeren saarivaltiota Haitia. Viranomaisten mukaan ainakin 11 ihmistä on kuollut, ja lisäksi järistys on vaurioittanut rakennuksia.

Yhdysvaltain geologisen tutkimuslaitoksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 5,9. Sen keskus oli noin 19 kilometriä luoteeseen Port-de-Paixin kaupungista.

Viranomaisten mukaan järistystä on seurannut kaksi jälkijäristystä. Tsunamivaroitusta ei ole annettu.

Maanjäristys tuntui myös maan pääkaupungissa Port-de-Princessä.

Haitin presidentti Jovenel Moise on Twitterissä kehottanut kansalaisia pysymään rauhallisina. Hänen mukaansa paikallisviranomaiset auttavat avuntarpeessa olevia.

Tammikuussa 2010 voimakas maanjäristys aiheutti Haitilla noin 200 000 ihmisen kuoleman. Lisäksi loukkaantuneita oli 300 000.

Nyt sattunut järistys on voimakkain Haitilla sen jälkeen.