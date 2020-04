Virus runtelee rajusti Yhdysvaltoja, Kiinassa uusi nousu koronatapauksissa - valtaosa tapauksista peräisin Venäjältä

Puttelandian pravdaan ei ole uskominen. Tuon tason kehitysmaassa, missä hygienia on kaukana sivistyneeltä tasolta niin on varma, että tartuntoja ja kuolemia on todella paljon. Maa missä valhe, rutinoffi ja samovaari ovat ainoat saavutukset niin on myös oletettavaa, että koronavirus on levinnyt annettuja tietoja enemmän.