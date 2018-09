Viro myönsi roomalais-katolisten ja Vatikaanivaltion johtajalle e-kansalaisuuden – kunnia on maassa harvinainen, mutta paavi ei ole ainoa

Roomalais-katolisen kirkon johtaja saapui aamupäivällä Tallinnaan. Turvatoimet kaupungissa ovat tiukat ja näkyvät.

Tallinna

Viro on myöntänyt paavi Franciscukselle maansa e-kansalaisuuden, tiedotti Viron presidentinkanslia tiistaina.

Paavi on parhaillaan vierailemassa Viron pääkaupungissa Tallinnassa. Maan presidentti Kersti Kaljulaid myönsi paaville sähköisen henkilökorttinsa aamupäivän tapaamisensa yhteydessä.

Viro on myöntänyt vastaavia kansalaisuuksia myös aikaisemmin korkea-arvoisille valtioiden edustajille. E-kansalaisuuden on saanut myös Japanin pääministeri Shinzo Abe ja Saksan liittokansleri Angela Merkel. Presidetin kanslian mukaan paavi on kuitenkin ensimmäinen toisen valtion valtionpäämies, jolle kunnia on suotu.

Sähköisistä palveluistaan tunnetulle valtiolle e-kansalaisuuksien myöntäminen on markkinointikikka.

Paavi nousi Fiat Tipo -henkilöautosta tervehtiäkseen Viron presidenttiä.

Paavi myös piti puheen Viron hallinnollisille edustajille presidentin palatsin pihalla aamupäivällä. Puheessaan hän muisteli Viron 1900-luvun historiaa ja kehui maan kykyä uudistua.

– Viron yhteiskunta on ottanut valtavia askeleita eteenpäin, paavi sanoi.

Presidentti Kaljulaid puolestaan korosti puheessaan kaikkien valtioiden yhteistä vastuuta ongelmien ratkonnassa.

– Maailman ongelmilta piiloutuminen ei tee ketään vahvemmaksi tai onnellisemmaksi, koska suljettujen ovien takana kasvaa vain pelko eikä luova ja turvallinen tulevaisuus, presidentti sanoi.

Paavi saapui aamulla

Paavi Franciscuksen vierailu Tallinnassa alkoi maanantaina aamupäivällä. Viron presidentti Kersti Kaljulaid otti paavin vastaan presidentin palatsin edustalla aamukymmenen jälkeen.

Paavi saapui tervehtimään presidenttiä lentokentältä pienellä Fiat Tipo -henkilöautolla. Franciscus on tunnettu vaatimattomuudestaan

Presidentin palatsin edustalla paavi ja presidentti Kaljulaid kiersivät kunniakomppaniat ja tervehtivät kutsuvieraita. Paavi ja presidentti heiluttivat paikalle saapuneelle yleisölle iloisesti ennen kuin kaksikko meni palatsiin sisälle.

Paavi puhui virolaisille johtajille presidentin palatsin ruusupuutarhassa tiistaina. KUVA: ALESSANDRO DI MEO

Paavi tapaa aamupäivällä myös palatsin pihalla Viron hallinnon edustajia ja diplomaatteja. Roomalais-katolisen kirkon johtajuuden ohella Franciscus on Vatikaanin valtionpäämies, joten vierailu noudattaa osin myös valtionvierailun kaavaa.

Ekumeeninen tapaaminen kirkossa

Presidentin palatsilta paavin päivävierailun ohjelmassa on ekumeeninen tapaaminen Tallinnan luterilaisella kirkolla, jossa paavi tapaa nuoria. Lännen Median tietojen mukaan tilaisuuteen osallistuu myös nuoria Suomesta. Lisäksi paavi aikoo lounastaa birgittiläisnunnien kanssa.

Iltapäivällä paavin on määrä pitää messu Tallinnan Vapaudenaukiolla. Messuun odotetaan useita tuhansia osanottajia.

Tallinnan-vierailu on paavin Baltian-matkan viimeinen etappi ennen hänen paluutaan Vatikaaniin.

Turvatoimet ovat olleet Tallinnassa jo tiukat. Keskustassa pääväylien varrella on poliiseja partiossa muutaman sadan metrin välein.

Päivitetty 25.9.2018 kl 12:30: Jutun alkua päivitetty tiedolla e-kansalaisuudesta.