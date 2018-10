Viranomaiset: Pittsburghin synagogaiskun epäilty tekijä toimi todennäköisesti yksin – tapausta tutkitaan viharikoksena

Viranomaisten mukaan valtaosa uhreista on iäkkäitä. Vanhin iskussa kuollut oli 97-vuotias nainen. Kuolleiden joukossa on viranomaisten mukaan iäkäs, yli 80-vuotias aviopari ja veljekset. Syyttäjien mukaan epäiltyä voi odottaa kuolemanrangaistus.

Yhdysvalloissa viranomaiset kertoivat sunnuntaina, että Pittsburghissa lauantaina paikalliseen synagogaan hyökännyt ampuja toimi todennäköisesti yksin. Iskussa kuoli 11 ihmistä.

Epäilty ampuja hyökkäsi synagogaan kesken aamuseremonian. Viranomaisten mukaan valtaosa uhreista on iäkkäitä. Vanhin iskussa kuollut oli 97-vuotias nainen. Kuolleiden joukossa on viranomaisten mukaan iäkäs, yli 80-vuotias aviopari ja veljekset.

Ampumisessa loukkaantui kuusi, heidän joukossaan neljä poliisia.

Epäilty ampuja on 46-vuotias Pittsburghista kotoisin oleva mies, kertoi syyttäjä Scott Brady tiedotustilaisuudessa sunnuntaina.

Bradyn mukaan tapauksen oikeuskäsittely alkaa maanantaina.

Ampumista tutkitaan viharikoksena. Brady selitti eroa viharikoksen ja kotimaisen terrorismin välillä CNN:lle. Hänen mukaansa nämä eroavat toisistaan siinä, että viharikoksessa yksilön toimintaa kannustaa viha jonkin tietyn uskonnon tai etnisen ryhmän edustajaa kohtaan.

Kotimainen terrorismi on Bradyn mukaan kyseessä silloin kun yksilö toimii jonkin ideologian mukaan ja yrittää levittää sitä väkivallan kautta.

Ampujaa voi odottaa kuolemantuomio

KDKA-televisiokanavan siteeraamien poliisilähteiden mukaan epäilty ampuja huusi "kaikkien juutalaisten on kuoltava" astuessaan sisään synagogaan. Hän hyökkäsi The Tree of Life -synagogaan kesken sapatin. Pittsburghin Squirrel Hill -kaupunginosa on vahvasti juutalainen alue.

Liittovaltion poliisin FBI:n erityisagentin Robert Jonesin mukaan epäillyllä ampuja oli aseistautunut rynnäkkökiväärillä ja kolmella käsiaseella.

Epäillyn kerrotaan haavoittuneen tulitaistelussa. Liittovaltionsyyttäjät nostivat häntä vastaan 29-kohtaisen rikossyytteen. Oikeusministeri Jeff Sessionsin mukaan oikeusministeriö esittää myös kuolemanrangaistukseen johtavia syytteitä.

Oikeusministeri tähdensi, ettei maassa ole minkäänlaista sijaa uskontoon perustuvalle vihalle ja väkivallalle.

Presidentti Donald Trump on kuvannut tapahtunutta "puhtaaksi pahuudeksi" ja "hyökkäykseksi ihmisyyttä kohtaan".

Reutersin mukaan Trump on vaatinut jopa kuolemanrangaistusta tämän tyyppisistä rikoksista.

Vihan ilmapiiri puhuttaa Yhdysvalloissa

Lauantaina Trump totesi viestipalvelu Twitterissä, että "juutalaisvastaisuuden myrkyn poistaminen maailmasta vaatii meidän kaikkien yhteistyötä. Meidän on liityttävä yhteen vihan voittamiseksi."

Epäillyn ampujan kerrotaan julkaisseen verkossa antisemitistisiä kirjoituksia. Epäilty on kritisoinut Trumpia, jonka hän katsoo olevan "juutalaisten ympäröimä". Vain muutama tunti ennen iskua hän ilmoitti, että ei äänestänyt Trumpia presidentinvaaleissa.

Syyttävä sormi osoittaa myös Trumpiin

Demokraattien juutalainen edustaja Adam Schiff sanoi sunnuntaina, että maan täytyy taistella vihan ilmapiiriä vastaan ja syytti Trumpia sen luomisesta. Schiffin mukaan Trumpin toiminta johtaa kansan jakautumiseen.

Ampumisen myötä uskonnolliset tilat ovat olleet hälytystilassa kautta maan. Poliitikot ja uskonnolliset johtajat ovat ilmaisseet paheksuvansa iskua.

Synagogaan tehty ampuminen tapahtui pian sen jälkeen kun Yhdysvalloissa saatiin pidätettyä kirjepommien sarjasta epäilty mies. Hänen uskotaan olevan 14. poliittisille tahoille, pääosin demokraateille, lähetetyn kirjepommin takana. Kirjeiden saajien joukossa on muun muassa Yhdysvaltojen entinen demokraattipresidentti Barack Obama. Kirjepommit ovat kiristäneet ilmapiiriä välivaaleihin valmistautuvassa maassa.

Kaupunginjohtaja uskoo aseistetun vartioinnin sijaan aseiden vähentämiseen

Trumpin mukaan isku olisi ollut mahdollisesti estettävissä, jos synagogassa olisi ollut aseistettuja vartijoita.

Pittsburghin kaupunginjohtaja Bill Peduto sanoi sunnuntaina tiedotustilaisuudessa, että aseistettu vartiointi ei olisi kyennyt estämään iskua.

– Olemme tekemisissä järjenvastaisen käytöksen kanssa. Ei ole olemassa keinoa, jolla voi perustella henkilön kävelemässä synagogaan kesken messun ja vievän 11 ihmisen hengen.

Peduto sanoi CNN:lle, että nyt pitää pikemminkin pohtia, miten aseet saadaan pois murhaa hautovien käsistä.