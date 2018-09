Viranomaiset: Florence-hurrikaanin tuulet heikentyneet, sateista "katastrofitulvan" uhka Yhdysvaltain itärannikolle

Florence-hurrikaani, joka parhaillaan perjantaiaamuna Suomen aikaa on saapunut Pohjois- ja Etelä-Carolinan rannikolle mereltä, on menettänyt voimakkuuttaan ja se on pudotettu hurrikaaniluokkaan yksi, kertovat Yhdysvaltain viranomaiset uutistoimisto BBC:n mukaan.

Viranomaiset kuitenkin varoittavat, että tuulet puhaltavat valtavalla voimalla. Tuulen nopeus on 150 km/h, mikä aiheuttaa suuria tuhoja.

Suurin uhka on kuitenkin sade, joka alkoi jo myöhään torstaina Suomen aikaa. Se voi viranomaisten mukaan aiheuttaa katastrofitulvan, lainaa BBC Yhdysvaltain viranomaisten arviota.

Pohjois- ja Etelä-Carolinan rannikkoalueelta on evakuoitu yli miljoona ihmistä.