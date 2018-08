Viime vuonna paukuteltiin kyseenalaisia ilmastoennätyksiä

Milloin hiilidioksidista tuli VAARALLISTA? Jos hiilidioksidin määrä kovasti laskee niin sitten se meno vasta meneekin "vaaralliseksi". Hiilidioksidi ei ole myrkky. Se on erittäin tarpeellinen kasvihuonekaasu ja sitä on ilmassa vain, huomatkaa pieni luku,vajaat 0,04 prosenttia. Siis neljä yhden prosentin sadasosaa. Puhutaan siis prosentin sadasosista, joista koko maailma panikoi kun ei ymmärrä asiasta yhtään mitään. Vaarallinen hiilidioksidi, joopa joo. Mitä enemmän sitä on niin sen rehevämmin kasvit voivat.