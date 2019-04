Viidennen kauden pääministeri ja sinivalkoinen kenraali saavat jännittää vaalitulosta laskennan loppuun

Israelin kuninkaaksikin nimitellylle Benjamin Netanjahulle on tulossa historiallinen, viides pääministerikausi. Kun tuloslaskenta Tel Avivissa huipentuu, myös Benjamin Gantz voi nimittää itseään vaalivoittajaksi. Keitä ovat Israelin kilpakumppanit?

Jos joku Israelin poliitikoista on tuttu, luultavasti se on Benjamin Netanjahu. Konkaripoliitikosta on tiistaisten parlamenttivaalien seurauksena tulossa maan pääministeri jo viidettä kertaa.

Ääntenlaskennan ollessa vielä kesken näytti varmistuvan, että Netanjahun Likud-puolue ja sen kumppanit oikealta laidalta saavat tarvitsemansa enemmistön maan parlamenttiin Knessetiin.

Jos Netanjahu saa uuden valtakirjan, hän ohittaa legendaarisen David Ben-Gurionin Israelin historian pisimpään palvelleena pääministerinä. Ben-Gurion toimi Israelin ensimmäisenä pääministerinä vuosina 1948–1953 ja uudelleen 1955–1963.

Netanjahu – vaalivoiton jälkeen korruptiosyytteet?

Benjamin "Bibi" Netanjahua, 69, kutsutaan poliittisen henkiinjäämisen mestariksi. Hän on ollut pääministerinä viimeksi kolme kautta yhtäjaksoisesti vuodesta 2009 lähtien. Hän johti Israelia myös 1996–1999.

Vaalien jälkeen Netanjahu on uudelleen totisen paikan edessä, sillä Israelin tunnetusti hallituksesta riippumaton yleinen syyttäjä valmistelee kolmea korruptiosyytettä Netanjahua vastaan.

Jos syytteet viedään tuomarille, Netanjahusta uhkaa tulla ensimmäinen pääministeri Israelissa, joka on vastannut rikossyytteisiin oikeudessa.

Netanjahu on alusta asti kuulunut Likudin oikeaan laitaan. Hänen politiikkansa keskeisiä pilareja ovat turvallisuuskysymysten korostaminen ja tiukka linja palestiinalaisia kohtaan. Lähi-idän rauhanneuvottelut ovat olleet viime vuosina syväjäässä.

Näihin vaaleihin Netanjahu sai mukavasti kiriapua Yhdysvaltain presidentiltä Donald Trumpilta. Trump siirsi Yhdysvaltain suurlähetystön Tel Avivista Jerusalemiin ja aivan vaalien alla tunnusti Israelin omistusoikeuden Golanin kukkuloihin.

Viime lauantaina Netanjahu sanoi televisiohaastattelussa, että hän liittää Länsirannan juutalaissiirtokunnat osaksi Israelia, jos oikeisto voittaa vaalit. Vuoden 1967 sodassa valloittamistaan alueista Israel on liittänyt aikaisemmin itseensä Itä-Jerusalemin ja Golanin kukkulat.

Kenraalien vaaliliitto

Netanjahun suosituin haastaja Benjamin "Benny" Gantz näyttää yltävän loistavaan vaalitulokseen. Hän ja Netanjahu ovat saamassa saman määrän paikkoja puolueilleen, ja vain liittolaisten tuki nostaa Netanjahun pääministeriksi.

Vaalimainoksia Tel Avivissa. Vasemman kuvan toinen vasemmalta on Benny Gantz, oikean kuvan keskellä Benjamin Netanjahu.

Gantzia ei myöskään voi leimata rauhankyyhkyksi tai pehmeäksi Israelin vastustajia kohtaan. Hän on Israelin armeijan entinen komentaja. Hänen komentajakaudelleen sattui kaksi isoa operaatiota palestiinalaisten Hamas-järjestöä vastaan Gazassa. Niissä kuoli myös paljon siviilejä.

Gantz, 59, on Israelin politiikassa tuore tulokas. Hän perusti oman puolueen joulukuussa 2018. Se sai nimekseen Hosen L'Yisrael eli Israelin lannistumaton puolue.

Vaaleja varten Gantzin puolue liittoutui kahden muun puolueen kanssa. Toinen niistä on entisen valtiovarainministerin Yair Lapidin puolue Yesh Atid.

Vaaliliitto sai nimekseen Israelin lipun värien mukaan Sininen ja valkoinen. Keskustalaiseksi luonnehditun liittouman pääministeriehdokas on Benny Gantz ja kakkonen Lapid.

Sinisen ja valkoisen riveissä on Gantzin lisäksi muitakin entisiä kenraaleja. Moshe Yaalon ja Gabi Ashkenazi olivat armeijan komentajia ennen Gantzia. Orna Barbivai on ensimmäinen nainen, joka on kohonnut kenraalimajurin arvoon.

Benny Gantz peesasi vaalikampanjapuheissaan Netanjahua palestiinalaisten, Golanin ja Iranin osalta. Aiemmin hän oli viestittänyt haluaan neuvotella palestiinalaisten kanssa kahden valtion mallista.