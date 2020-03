Vierailimme Turkin ja Kreikan rajalla, jossa kymmenet tuhannet pakolaiset odottavat pääsyä Eurooppaan – "Pieniä lapsia todella paljon"

Turkin ja Kreikan rajalle juuttuneista pakolaisista suurin osa on asunut pitkään Turkissa presidentti Erdoganin hallituksen myöntämällä oleskeluluvalla. Iso osa pakolaisista on nuoria miehiä, mutta joukossa on paljon myös naisia ja lapsia. Turhautune...

MAINOS