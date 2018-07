Verinen vaalipäivä Pakistanissa – Pääpuolueiden ei odoteta voittavan enemmistöä

Pakistanin vaalipäivä alkoi keskiviikkona väkivaltaisesti. Ainakin 31 ihmistä kuoli ja 35 loukkaantui Quettan kaupungissa keskiviikkona iltapäivällä, kun itsemurhapommittaja ajoi moottoripyörällä poliisiautoa päin äänestyspaikan ulkopuolella. Isis-järjestö ilmoitti tehneensä iskun.

Väkivaltaisia yhteenottoja oli muuallakin maassa. BBC:n mukaan niissä kuoli ainakin kaksi ja haavoittui useita.

Vaaliväkivaltaisuudet ja itsemurhapommitukset ovat jatkuneet maassa jo pitkään parlamentti- ja aluevaalien lähestyessä. Muutama ehdokas on saanut surmansa vaalitilaisuuksissa. Pakistanin tuhoisin itsemurhapommitus nähtiin vain muutama viikko sitten Mastungin kaupungissa. Iskussa kuoli 149.

Sadattuhannet poliisit olivat keskiviikkona turvaamassa äänestyspaikkoja. Heidän apunaan oli lisäksi noin 370 000 armeijan sotilasta, mikä on viisi kertaa enemmän, kuin vuoden 2013 vaaleissa.

Parlamenttivaalit ovat historialliset Pakistanissa, jossa valta on usein ollut armeijalla maan 71 vuotta kestäneen itsenäisyyden aikana. Tämä on vasta toinen kerta, kun yksi täyden kauden vallassa ollut siviilihallinto luovuttaa vallan toiselle siviilihallinnolle. Ulkomaat seuraavat vaaleja tarkasti. Uuden hallituksen on pystyttävä ratkomaan vaikeita kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi vesipulaan, terrorismiin ja heikentyneisiin suhteisiin Yhdysvaltojen kanssa.

Parlamenttivaaleissa ehdolla on myös ääri-islamilaisten ryhmien edustajia. Eri lähteiden mukaan heillä on linkkejä terrorismiin.

Kolmesta pääpuolueesta toisistaan ottavat mittaa entisen hallituksen valtapuolue, muslimiliiga PML-N ja keskustaoikeistolainen, populistinen PTI-puolue. PTI:n Imran Khan on vannonut kitkevänsä maasta korruption. Puolue on kerännyt vaalien alla paljon kannatusta. Entinen krikettitähti siirtyi politiikan kentälle vasta 1990-luvun lopulla, ja todellisena kilpailijana PTI nähtiin vuoden 2013 vaaleissa.

Muslimiliigaa luotsaa Shehbaz Sharif, Pakistanin entisen pääministerin Nawaz Sharifin veli. Nawaz Sharif tuomittiin äskettäin kymmenen vuoden vankeuteen korruptiosta. Korruptioskandaali sai alkunsa, kun Panaman paperit paljastivat Sharifin ja tämän perheen omistavan useita luksusasuntoja Lontoossa. Sharif jätti pääministerin tehtävät, ja pakeni Lontooseen. Pakistaniin hän palasi tyttärensä kanssa vasta vaalien alla.

PTI-puoluetta syytetään vastapuolen häirinnästä. Muslimiliigan ehdokkaat ovat väittäneet, että PTI pakotti heidät vaihtamaan puoluetta. Tällä hetkellä noin 17 000 puolueen jäsentä odottaa rikossyytteet vaalisääntöjen rikkomisesta. Khanin puolueen syytetään myös vehkeilevän armeijan kanssa, joka monien mukaan toivoisikin Khanin voittavan. Armeija on kiistänyt sekaantuvansa politiikkaan.

Lisäksi maan media on sanonut, että sen toimintaa on yritetty törkeästi vaikeuttaa ja rajoittaa vaalien alla. Pakistanin ihmisoikeuskomissio on todennut, että vaalien laillisuus on kyseenalaistettava, sillä vaalien tulokseen on pyritty vaikuttamaan.

Muslimiliigan odotetaan saavan enemmistön äänistä ainakin Punjabin maakunnassa. Tuoreimpien mielipidemittausten mukaan yksikään kolmesta pääpuolueesta ei olisi saamassa suurta enemmistöä.

Parlamenttiin valitaan 270 edustajaa. Äänestyspaikat sulkeutuvat Suomen aikaan neljältä iltapäivällä, ja lopputuloksen odotetaan olevan selvillä puolen yön aikaan, kertoo Reuters.