Venezuelasta tulee Rovaniemen kokouksen pääaiheita – USA:n ja Venäjän ulkoministerit keskittyvät maidensa väliseen kiistakapulaan

Rovaniemelle kokoontuvat tänään Arktisen neuvoston ulkoministerit. Heidän joukossaan ovat Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov.

Pompeo ja Lavrov ovat viime päivinä keskittyneet Venezuelan kriisiin, joka väistämättä nousee puheenaiheeksi myös Rovaniemellä.

Venezuelassa oppositiojohtaja Juan Guaidó julistautui presidentiksi tammikuussa.

Viime viikolla hän yritti saada armeijaa puolelleen ja kaataa presidentti Nicolás Maduron humanitaariseen ja taloudelliseen kriisin ajautuneessa maassa, mutta yritys epäonnistui. Guaidón puolella on Yhdysvallat ja yli 50 muuta maata.

Guaidó sanoo, että presidentti Maduron uudelleenvalinta viime vuoden vaaliessa oli laiton.

Madurolla on yhä maansa armeijan johtajien sekä Venäjän, Kiinan, Iranin ja Kuuban tuki. Venezuela on velkaa Venäjälle yli kuusi miljardia dollaria, joista puolet on öljy-yhtiö Rosneftin saatavia.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi viime perjantaina, että hän ei aio sotkea maansa armeijaa Venezuelan kriisiin.

Trump sanoi puhuneensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa, joka oli samoilla linjoilla. Asiasta kertoi muun muassa BBC.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov (oik.) tapasi Venezuelan ulkoministeri Jorge Arreazan Moskovassa sunnuntaina.

Suomeen saapuva ulkoministeri Mike Pompeo kuitenkin latasi Trumpia voimakkaammin sunnuntaina.

– On hyvin selvää, haluamme venäläiset ulos, haluamme iranilaiset ulos, haluamme kuubalaiset ulos. Se on hyvin selvää, Pompeo sanoi BBC:n mukaan.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov puolestaan tapasi sunnuntaina Venezuelan ulkoministerin Jorge Arreazan Moskovassa.

– Vaadimme sekä amerikkalaisia ja muita [oppositiota tukevia] jättämään vastuuttomat suunnitelmat ja toimia ainoastaan kansainvälisen lain mukaan, Lavrov sanoi Radio Free Europen mukaan.

Aiemmin keskiviikkona Pompeo ja Lavrov olivat käyneet kiihtyneen puhelinkeskustelun ja syyttäneet toista maata sotkeutumisesta Venezuelan tilanteeseen. Pompeo oli tuolloin sanonut, että Yhdysvallat voisi puuttua kriisiin sotilaallisesti, "jos on tarve". Asiasta kertoo uutistoimisto AP.

Rovaniemellä keskustelujen Venezuelasta on määrä jatkua.

Arktiseen neuvostoon kuuluvat Yhdysvaltain ja Venäjän lisäksi Suomi, Norja, Tanska, Islanti ja Kanada.