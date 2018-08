Venezuelassa kahdelta opposition edustajalta vietiin syytesuoja - heitä epäillään osuudesta lennokki-iskuun

Venezuelassa presidentti Nicolas Madurolle uskollinen lainsäädäntöelin on poistanut syytesuojan kahdelta oppositiota edustavalta lainsäätäjältä. Syytesuoja on poistettu siksi, että opposition edustajat voitaisiin haastaa oikeuteen, sillä heitä epäillään osallisuudesta Maduroon kohdistuneeseen lennokki-iskuun.

Maduron mukaan hänet yritettiin murhata, kun hän oli pitämässä puhetta sotilasseremoniassa. Venezuelan hallitus kertoo, että useita räjähteitä kantaneita lennokkeja räjähti puhetta pitäneen presidentin lähellä lauantaina.

Toinen syytetyistä on maanpaossa elävä oppositiohahmo Julio Borges ja toinen Juan Requesens. Requesens on otettu kiinni ja Borges on määrätty pidätettäväksi.

Borges kutsuu presidentti Maduron syytöksiä häntä kohtaan farssiksi.

- Me kaikki tiedämme, että hyökkäys oli lavastettu, jotta voisit vainota ja painostaa diktatuurisi vastustajia, Borges kirjoitti Twitterissä.

Kolumbiassa maanpaossa elävä Borges on Venezuelan kansalliskokouksen entinen puhemies ja yksi Venezuelan opposition näkyvimpiä hahmoja.

Iskun tekijäksi on ilmoittautunut siviileistä ja sotilaista koostuva ennestään tuntematon kapinallisryhmä. Venezuelan hallitus on kuitenkin syyttänyt yhteistyössä juonineita Kolumbiaa, Borgesia ja muuta oppositiota.

Linkki juttuun