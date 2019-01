Venezuelan oppositiojohtaja Juan Guaidóa kiellettiin matkustamasta ulkomaille – presidentti Maduro valmis istumaan neuvottelupöytään

Venezuelan valtataistelu kiristyy. Sosialistipresidentti Nicolás Maduron hallinto yrittää tukahduttaa opposition liikehdinnän.

Maan korkein oikeus antoi tiistaina Venezuelan parlamentin puhemiehelle, presidentiksi julistautuneelle Juan Guaidólle kiellon poistua maasta.

Samalla Guaidón pankkitilit jäädytettiin. Lisäksi Venezuelan oikeuslaitos tutkii, voidaanko Guaidó asettaa syytteeseen siitä, että tämä on auttanut ulkovaltoja sekaantumaan maan asioihin.

35-vuotias Guaidó julistautui viime viikolla presidentiksi. Opposition mukaan viime kevään presidentinvaalit eivät olleet vapaat, ja näin ollen Madurolla ei ole mandaattia toiselle kuusivuotiselle presidenttikaudelle.

"USA valmistelee miehitystä"

Yhdysvallat on tunnustanut Guaidón Venezuelan presidentiksi. Maanantaina Yhdysvallat asetti Venezuelan öljy-yhtiön boikottiin. Venezuelan öljystä lähes puolet on toimitettu Yhdysvaltoihin.

Nicolás Maduro väittää, että Yhdysvallat valmistelee Venezuelan miehitystä. Maduro on vieraillut viime päivinä Venezuelan sotilastukikohdissa. Hän on määrännyt perustettavaksi 50 000 sotilaan "kansanpuolustusjoukot" miehitysyritysten varalle.

Yhdysvallat on kiistänyt miehityssuunnitelmat, mutta presidentti Donald Trumpin hallinnon keskeisillä paikoilla on kovien otteiden kannattajia.

Trumpin turvallisuuspoliittisen neuvonantaja John Bolton valutti pari päivää sitten öljyä liekkeihin, kun televisiokamerat vangitsivat Boltonin lehtiöstä sanat "5 000 sotilasta Kolumbiaan". Kolumbia on Yhdysvaltain liittolainen ja Venezuelan naapurimaa.

Oppositio taas kaduille

Guaidó on kutsunut opposition kannattajat täksi päiväksi kahden tunnin rauhanomaiseen mielenosoitukseen.

Tarkoitus ei ole Guaidón mukaan järjestää yhtä suurta massamarssia viime viikonlopun tapaan, vaan useita pieniä protesteja pääkaupungissa Caracasissa ja muualla Venezuelassa.

Guaidón mukaan oppositio jatkaa Maduron painostamista niin kauan, että tämä suostuu vapaisiin vaaleihin. Guaidó sanoo, että Maduro ryösti itselleen viime toukokuussa jatkokauden näytösvaaleissa.

Guaidó on luvannut Madurolle armahduksen, jos tämä suostuu luopumaan vallasta. Venezuelan oppositioliikehdintää on tukahdutettu kovin ottein. YK:n ihmisoikeusviraston mukaan opposition protesteissa on tapettu yli 40 ihmistä.

Kiitokset Vladimir Putinille

Maduro sanoi venäläisen uutistoimisto RIA:n haastattelussa olevansa valmis istumaan neuvottelupöytään opposition kanssa ja kansainvälisten välittäjien läsnä ollessa.

Maduron mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on tukenut Venezuelaa kaikin tavoin, mistä Venezuela on hyvin kiitollinen.

Nicolás Maduro nousi Venezuelan presidentiksi vuoden 2013 lopussa, kun hänen karismaattinen esimiehensä Hugo Chávez kuoli.

Maduron kaudella Venezuelan talous on romahtanut ja yli kolme miljoonaa ihmistä paennut ruokapulaa ja hyperinflaatiota. Venezuelan öljyvarat kuuluvat maailman suurimpiin.