Venezuelan oppositiojohtaja Guaidó yrittää saada aikaan yleislakkoa – luodin päähän saanut nainen kuoli yhteenotossa keskiviikkona

Yksi nainen kuoli mielenosoittajien ja poliisien yhteenotossa Caracasissa keskiviikkona.

Venezuelan oppositiojohtaja Juan Guaidó kehotti keskiviikkona kansalaisia laajentamaan lakkojaan presidentti Nicolás Maduron pakottamiseksi pois vallasta, kertoo BBC.

Guaidón mukaan päämääränä on yleislakko. Tilanne Venezuelassa näytti kuitenkin yhä enemmän umpikujalta.

Päähän ammuttu nainen sai surmansa yhteenotossa mielenosoittajien ja poliisien välillä pääkaupungissa Caracasissa keskiviikkona.

Samaan aikaan Maduro kiistää olleensa valmis pakenemaan. Hän syytti Yhdysvaltoja kaappausyrityksen johtamisesta.

Hänen mukaansa kaappausyritykseen sotkeutuneita tullaan rankaisemaan.

USA ja Venäjä syyttelivät toisiaan

Myös Venäjä ja Yhdysvallat syyttelivät toisiaan Venezuelan tilanteen pahentumisesta. Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo sanoi Yhdysvaltain voivan ryhtyä sotilastoimiin kriisin ratkaisemiseksi. Hän syytti Venäjää ja Kuubaa Venezuelan tilanteen huonontamisesta koska ne tukevat Maduroa.

Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan Yhdysvaltain vaikutus Venezuelaan oli tuhoisa ja rikkoi kansainvälistä lakia.

Guaidó julisti itsensä Venezuelan virkaatekeväksi presidentiksi tammikuussa. Hänet on tunnustanut yli 50 maata, joukossa Yhdysvallat, Britannia ja suurin osa Latinalaista Amerikkaa.

Venäjän, Kiinan, Kuuban ja maansa armeijan tukema Maduro on kieltäytynyt luopumasta vallasta.

Suuri marssi kuivui kokoon

Guaidó oli kutsunut keskiviikoksi koolle "Venezuelan historian suurimman marssin". Hän sanoi Twitterissä, että "miljoonat venezuelalaiset" olivat kaduilla "viimeisessä vaiheessa" potkaista Maduro pihalle.

Myöhäiseen keskiviikkoiltapäivään mennessä monet protestoijat olivat kuitenkin pääkaupungissa Caracasissa jo menneet kotiin.

Guaidó on kutsunut asevoimia taakseen, mutta armeijan johto on toistaiseksi pysynyt uskollisena Madurolle, joka on ollut vallassa vuodesta 2013, jolloin hänen edeltäjänsä presidentti Hugo Chávez kuoli.

– Mikäli hallinto ajatteli, että me olemme saavuttaneet maksimipaineen, he eivät edes pysty kuvittelemaan, Guaidó sanoi tuhansille kannattajilleen kadulla.

– Meidän pitää pysyä kaduilla.

Oli epäselvää, mitä Guaidó pystyy tekemään seuraavaksi. Venezuelan oppositio on usein aiemminkin järjestänyt suuria protesteja Maduroa vastaan, mutta häntä ei ole saatu syrjäytettyä syvästä talouden lamasta ja hyperinflaatiosta huolimatta.