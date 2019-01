Venezuelan kaaos syvenee – ulkomaalaisia toimittajia pidätetty, öljyjätti käski kansalaisensa kotiin Yhdysvalloista

Ranskan mukaan EU:n ulkoministerien on tarkoitus keskustella Venezuelasta vielä tänään Bukarestissa.

Venezuelan viranomaiset ovat pidättäneet kolme ulkomaalaista toimittajaa ja espanjalaiselle uutistoimistolle EFE:lle työskennelleen kuljettajan, kertoi EFE keskiviikkona.

Maa on aiemminkin pidättänyt toimittajia, jotka ovat olleet raportoimassa Yhdysvaltojen tukemaa yritystä syöstä sosialistipresidentti Nicolás Maduro vallasta.

Kolumbialainen valokuvaaja Leonardo Muñoz ja hänen paikallinen kuljettajansa pidätettiin kun he olivat seuraamassa hallintoa vastustavia protesteja.

Espanjalainen toimittaja Gonzalo Domínguez Loeda ja kolumbialainen televisiotuottaja Mauren Barriga Vargas pidätettiin paikallisesta hotellista, kertoo uutistoimisto EFE:n Caracasin konttorinjohtaja Nelida Fernandez.

Aiemmin tällä viikolla kaksi Venezuela karkotti kaksi chileläistoimittaja. Ranskalainen diplomaattilähde paljasti keskiviikkona, että kaksi ranskalaista toimittajaa on pidätetty ja että Ranskan suurlähetystö työskentelee heidän vapauttamiseksi.

Öljyjätti käski työntekijänsä pois USA:sta

Venezuelan valtion hallussa oleva Citgo-öljy-yhtiö on määrännyt Yhdysvalloissa olevia työntekijöitään palaamaan Venezuelaan. Yhdysvallat on aiemmin asettanut Venezuelan öljy-yhtiön boikottiin. Venezuelan öljystä lähes puolet on toimitettu Yhdysvaltoihin.

Citgo on toiminut Yhdysvalloissa lähes sata vuotta. Se on ollut Venezuelan valtion omistaman Petroleos de Venezuelan, PVDSA:n omistuksessa kolme vuosikymmentä.

Valtaosa länsimaista tukee oppositiojohtaja Juan Guaidóa. Hän julistautui presidentiksi viime viikolla ja on vaatinut maahan uusia vaaleja.

EU on aiemmin pyytänyt Madurolta uusia vaaleja. Maduro ei ole suostunut. EU:n ulkoministerien on Ranskan mukaan tarkoitus keskustella seuraavista askelista tapaamisessa Bukarestissa tänään torstaina.

Yhdysvallat muutoksen ajurina

Yhdysvallat on ollut yksi oppositiojohtaja Guaidón äänekkäimmistä tukijoista. Se tunnusti ensimmäisten ulkovaltojen joukossa oppositiojohtajan Venezuelan väliaikaiseksi presidentiksi.

Maduro pitää tilannetta vallankaappausyrityksenä, jota johtaa Yhdysvaltojen Venezuela-erikoislähettilääksi nimitetty Elliott Abrams. Diplomaattiveteraani muistetaan osallisuudesta Yhdysvaltojen aseelliseen väliintuloon Keski-Amerikassa 1980-luvulla.

Trumpin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja John Bolton puolestaan kehotti keskiviikkona maailman yrityksiä olemaan käymättä kauppaa Venezuelasta tuoduilla tuotteilla. Boltonin mukaan maan öljy ja muut varannot on varastettu Venezuelan kansalta.

Maduron valtakaudella Venezuela on kärsinyt hyperinflaatiosta, terveydenhuollon tason romahtamisesta ja elintarvikkeiden puutteesta. Yli kolmen miljoonan venezuelalaisen arvioidaan jättäneen maan 2010-luvun aikana.

Maduro valittiin toiselle presidenttikaudelle viime vuonna vaaleissa, joita oppositio on syyttänyt vilpillisiksi.