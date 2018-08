Venezuelalaisten joukkopako kiristää jännitteitä Etelä-Amerikassa - Brasilia lähettämässä lisäjoukkoja rajalle

Venezuelassa on sosialistinen hallinto, mutta myös Diktatuuri kuten sosialismissa on tapana.

Maduro järjesti itse tuon droneilla yritetyn pommiattentaatin saadakseen huomion pois kansan tilanteesta

ja itselleen oikeutuksen tehdä hirmutekojaan. Kukaan ei ole niin torpe, että tekee pommiattentaatin presidenttiä vastaan

ja pommi räjähtää aivan harmittomalla alueella vain säikäyttäen kaikki. On se käsittämätöntä, että nuo diktaattorit jotka ovat

narsisteja pääsevät valtaan ja tekemään tuhojaan. Sama ilmiö on havaittavaissa useilla työpaikoilla joissa narsistit pääsevät esimiesasemaan

ja tuhoavat koko työyhteisön. Venezuela on itsessään maa jossa on valtavat luonnonrikkaudet, mutta niitä ei ole osattu hyödyntää yhteiskunnan hyväksi. Öljystä saatavat tulot ovat valuneet korruptunoitujen poliitiikkojen haltuun. Maa on lisäksi valtava mahdollisuus turismille, joka on nykyisen tilanteen vuoksi myös ajautunut kriisiin. Ihmisten säästöt ovat huvenneet olemattomaksi valutaan arvon romahduksen vuoksi. Venezuela ei voi päästä kriisistään yli ennen kuin Maduron hirmuhallinto saadaan purettua. Ehkäpä tässä olisi oikea kohde ja näyttöpaikka USA:lle joka on tähän asti vain tuhonnut ja aiheuttanut kaaosta toimillaan.