Venezuela tukki sillan, jota pitkin humanitaarisen avun on tarkoitus tulla maahan – Maduro: "me emme ole kerjäläisiä"

Venezuelasta ollaan huolissaan koska heilla on öljykenttiä, joihin amerikkalaiset ovat iskeneet silmänsä. Venezuelassa ei olisi humanitääristä kriisiä ja puutteita lääkkeistä, jos jenkit antaisivat venezuelalaisten ostaa lääkkeitä ja elintarvikkeita ulkomailta eli käydä ihan normaalisti kauppaa muiden maiden kanssa. Venezuela on ollut USA:n asettaman tiukan kauppasaarron takia tukalassa tilanteessa jo pitkään. Uncle Sam osoittaa sormellaan Venezuelaa, "We want you! And your oil!"