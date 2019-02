Venezuela myy kultavarantojaan Arabiemiraatteihin saadakseen käteistä

Venezuela myy 15 tonnia kultaa keskuspankkinsa holveista Arabiemiraatteihin. Asian paljasti Reutersille Nicolás Maduron hallinnon korkea-arvoinen virkamies.

Ensimmäinen kolmen tonnin erä on jo toimitettu lentoteitse Arabiemiraatteihin.

Kaupan tarkoituksena on saada lievitystä konkurssin partaalla olevan maan akuuttiin käteispulaan. Kaupat tehdään euroissa.

Kultakauppoja jatketaan myöhemmin helmikuussa. Kaiken kaikkiaan Venezuela aikoo myydä kultaa Arabiemiraatteihin 29 tonnia.

Venezuelan kultavaranto oli viime marraskuun lopussa 132 tonnia. Venezuelan valtion kultaa on Venezuelan keskuspankin ja Englannin keskuspankin holveissa.

Englannin holvit eivät avaudu

Englannin keskuspankissa Venezuelan kultaa on 31 tonnia, jonka arvo on 1,3 miljardia dollaria. Venezuela halusi nostaa sen pois viime vuoden lopussa, mutta ainakaan vielä kultaa ei ole laivattu Venezuelaan.

Britannian parlamentaarikot ja Venezuelan oppositio painostavat Englannin keskuspankkia pitämään kullan holveissaan, jotta sillä ei tuettaisi Maduron korruptoitunutta hallintoa.

Englannin keskuspankki on toisaalta pahassa välikädessä, sillä Venezuelalle kuuluvan omaisuuden jäädyttäminen on vaarallinen signaali muille maille. On varsin tavallista, että kehitysmaat tallettavat kultavarantojaan eri puolille maailmaa.

Toisaalta Englannin keskuspankki ei halua kansainvälisten pakotteiden kohteeksi.

Chávez toi kullan kotiin

Maduron edeltäjä ja oppi-isä Hugo Chávez kotiutti vuonna 2011 venezuelalaista kultaa 160 tonnia Yhdysvaltain ja Euroopan pankeista. Chávez sanoi, että Venezuelalla pitää olla fyysinen kontrolli omiin kultaharkkoihinsa.

Maduron hallinto ryhtyi myymään kultavarojaan vuosi sitten, kun sen öljyntuotanto väheni dramaattisesti. Maan talouden jyrkkä alamäki ja Yhdysvaltain kiristyneet pakotteet hankaloittivat luottojen saantia kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta.

Viime vuonna Venezuela myi kultaa Turkkiin 900 miljoonan dollarin edestä.

Yhdysvallat kehotti keskiviikkona pankkiireja ja yritysjohtajia pitämään näppinsä erossa Venezuelan kullasta.

Riisiä ja vessapaperia

Venezuelan sosialistipresidenttiä Nicolás Maduroa painotetaan astumaan syrjään. Oppositio sanoo, että viime kevään presidentinvaalit eivät olleet vapaat.

Maduron viisi vuotta kestäneellä presidenttikaudella Venezuelan öljyntuotanto on laskenut, mutta hallitus on yrittänyt pitää kansalaisten kulutuksen entisellä tasolla.

Uutta lainaa ei ole herunut ulkomailta, kun entisiäkään ei ole pystytty hoitamaan.

Maduron hallitus on ostanut ulkomailta perustarvikkeita riisistä vessapaperiin ja myynyt ne subventoituun hintaan venezuelalaisille.

Käteisvarojen puute on tehnyt tämän hankalaksi. Tämän takia Venezuelassa on nyt puutetta kaikesta.