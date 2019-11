Nämä ovat ilmastonmuutoksen jo toteutuvia kauhukuvia, hirveämpää on luvassa. Olisi kannattanut kuunnella tutkijoita jo kauan sitten, he ennustivat oikein ja itse asiassa alakanttiin, muutos on tapahtunut nopeammin kuin luultiin. Nyt on viimeiset hetket lopettaa piruilu ja vetkuilu, järeät toimet käyntiin välittömästi. Se tarkoittaa jauhot kurkkuun metsäteollisuudelle, ei kestämätöntä hakkuutasoa, ja muullekin teollisuudelle, jos ei puhdasta energiaa, ei tuotantoa. Turve historiaan, bensasaastuttajille kielto. Fossiilisen poltto on lopetettava kaikilla sektoreilla.