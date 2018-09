Venetsia suitsii turistien "moukkamaista" käytöstä

Venetsian suhteenkin pätee se hyvä sääntö, eli "maassa maan tavalla tai maasta pois". Täytyy aina kunnioittaa kohdemaan perinteitä, tapoja ja sääntöjä. Kyllä se onkin valtavaa sikailua, mitä länsimaiset turistit kaikkialla aiheuttavat. Kun ei kotona kehdata "irrotella", ostetaan matka ja tehdään se muualla. Kyllä monet Välimeren alueen kohteetkin, esimerkiksi Mallorca ja Menorca, ovat osittain jo menneet sikailupaikoiksi. Alkoholi ja huumeethan ovat sen kaiken käyttövoima.

Tietenkin turismi on kohdemaiden välttämätön elinkeino, joten sen vuoksi niissä on koetettava kestää kaikenlainen paha ja luonnon turmeleminen.

Tuo vähitellen veteen vajoava Venetsia, jossa tekisi mieli joskus käydä, on historiallinen ja yksi maailman romanttisimmista lomakohteista, joten toivoisi turistienkin ymmärtävän sen arvon ja käyttäytyvän sen mukaisesti.