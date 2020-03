Venäjän rikkaat haalivat omia hengityskoneita ja moskovalaissairaaloita muutetaan koronasairaaloiksi

Venäjällä on todettu noin 500 koronatartuntaa ja yksi viruksen aiheuttama kuolema. Uusia tartuntoja rekisteröidään kiihtyvällä vauhdilla. Tshetshenia sulkee ensimmäisenä Venäjän alueena ravintolat ja kahvilat.

Venäjällä rikkaat ovat alkaneet ostaa omia hengityskoneita ja rakentaa omia klinikoita koronan varalle.

Maan rikas eliitti on tottunut hoidattamaan itseään yksityisellä puolella etenkin ulkomailla. Venäjällä koronaa hoidetaan ainoastaan julkisissa sairaaloissa.

Suuri osa Venäjän kaikista hengityskoneista sijaitsee Moskovan alueella ja Pietarissa. Muualla kuin suurkaupungeissa hengityskoneita on niukasti, ja moni olemassa oleva kone on vanha. Venäjällä on noin 29 hengityskonetta sataa tuhatta asukasta kohti. Italiassa vastaava luku on kahdeksan.

Sairaaloiden on vaikea saada uusia koneita, sillä tilausjonot ovat kuukausien mittaisia jo ilman yksityishenkilöiden tilauksia. Monen maan hengityskonekapasiteetin on laskettu pettävän epidemian edetessä.

Moskovassa jo useita koronasairaaloita

Moskovalaissairaaloita valjastetaan kovaa vauhtia koronasairaaloiksi, vaikka Venäjän viralliset tartuntaluvut ovat vielä pieniä.

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin kirjoittaa blogissaan, että Moskova rakentaa uutta infektiosairaalaa kaupungin laidalle. Kyseessä on nopealla aikataululla pystytettävä siirrettävissä oleva yksikkö. Rakennustyöt ovat jo hyvällä mallilla. Tehohoidon yksikkö koostuu kymmenestä rakennuksesta ja niissä voidaan hoitaa samanaikaisesti 250 potilasta. Sairaala valmistuu ensi kuussa.

Sobjanin kertoo Moskovan määränneen myös seitsemän muun kaupungin sairaalan yksiköitä keskittymään pelkästään koronatapausten hoitoon.

Venäjällä kaikki, joilla epäillään koronatartuntaa, eristetään kahdeksi viikoksi. Kynnys määrätä ihmisiä sairaalahoitoon on maassa perinteisesti matala. Venäjällä on raportoitu joidenkin koronapotilaiden karanneen sairaalasta.

Tshetshenian toimet edellä muuta maata

Koronasairaaloiden pystyttäminen herättää ihmetystä sosiaalisessa mediassa. Se myös asettaa outoon valoon viralliset tartuntaluvut. Tiistai-iltapäivään mennessä Venäjällä oli todettu alle 500 koronatartuntaa ja yksi viruksen aiheuttama kuolema. Tartuntoja on raportoitu viime päivinä kiihtyvällä vauhdilla.

Pormestari Sobjanin on määrännyt kaikki yli 65-vuotiaat moskovalaiset kotikaranteeniin torstaista alkaen. Jokaiselle määräystä noudattavalle maksetaan vajaat 50 euroa. Määräys ei koske Venäjän 67-vuotiasta presidenttiä Vladimir Putinia.

Sobjanin on todennut, että Moskovan on oltava valmis tapahtumien kehittymiseen mihin tahansa suuntaan.

Tshetshenia on kertonut ensimmäisenä Venäjän alueena sulkevansa ravintolat, kahvilat ja muut ihmisten suosimat julkiset paikat. Tasavallan kovaotteinen johtaja Ramzan Kadyrov ilmoitti asiasta sosiaalisessa mediassa sen jälkeen kun alueelta oli löydetty kolme koronavirustartuntaa.

Perustuslakia ollaan muuttamassa

Venäjän valtiollisen VTsIOM-tutkimuslaitoksen mielipidekyselyn mukaan peräti 95 prosenttia venäläisistä pitää terveydenhoitoon liittyvää perustuslain muutosta tärkeänä. Venäläiset haluavat, että valtio takaa laadukkaiden terveydenhuollon palveluiden saatavuuden.

Presidentti Vladimir Putinin tulevan presidenttiehdokkuuden mahdollistamista perustuslakimuutoksella piti samassa kyselyssä tärkeänä lähes kaksi kolmesta vastanneesta. Kysely selvitti, mitä perustuslain muutoksia venäläiset pitävät tärkeinä. Tutkimus ei selvittänyt, hyväksyvätkö venäläiset kyseiset muutokset.

Putin ajoi koronakriisin varjossa läpi perustuslakimuutospaketin, joka mahdollistaa hänen jatkamisensa presidenttinä nollaamalla tähänastiset kaudet. Muutokset vaativat toteutuakseen enää kansanäänestyksen, joka on määrä pitää kuukauden kuluttua.

Lääkäri olikin supertartuttaja

Putin on lähettänyt Italiaan armeijan kalustoa ja virusasiantuntijoita koronapotilaiden avuksi. Kreml myös ilmoitti, ettei se odota Italian ajavan EU:n asettamien pakotteiden poistamista kiitokseksi avusta. Venäjän näkökulmasta on kuitenkin todennäköistä, että apu lisää Italian intoa vaikuttaa Krimin miehityksen vuoksi asetettujen pakotteiden poistamiseen.

Venäjän kädenojennusta Italialle voi pitää maan oman kansanterveyden näkökulmasta yllättävänä, sillä Venäjän ennakoidaan olevan pian itse koronakriisin keskellä. Venäläislääkärit saavat joka tapauksessa Italiasta kokemusta, jolle on pian käyttöä myös kotimaassa.

Venäjällä on herättänyt viime päivinä suuttumusta supertartuttajaksi paljastunut Stavropolin alueen johtava tartuntatautien lääkäri ja professori Irina Sannikova. Sannikova lomaili Espanjassa, muttei kertonut asiasta töissä eikä jäänyt kotiin saatuaan matkan jälkeen flunssan oireita. Hän joutuu vastaamaan tekosistaan oikeudessa.