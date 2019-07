Venäjän poliisi on pidättänyt yli tuhat ihmistä opposition mielenosoituksessa Moskovassa – oppositiojohtajalle vankeustuomio

Onko vielä kertaakaan valtamedia kirjoittanut mitään neutraalia tai positiivista Venäjästä tai Putinista? Totuus kun on se, että Venäjän kansa todellakin onnistui syrjäyttämään äärivasemmistolaiset sosialistit ja kommunistit 90-luvun alussa ja ovat sittemmin äänestäneet massiivisella enemmistöllä Putinin johtajakseen kerta toisensa jälkeen. Globalistit eivät ole vieläkään toipuneet Venäjän (Neuvostoliitto) menettämisestä ja ovatkin jo yli kaksi vuosikymmentä taukoamatta hyökänneet Venäjää ja Putinia vastaan.

Tuo on aivan perustaktiikka, että taustalla autetaan näitä pieniä mutta äänekkäitä ryhmiä joita sitten poliisi siellä paimentaa. Tottahan toki valtamedia kirjoittaa tämänkin juttunsa muotoon "vapaita vaaleja vaativat mielenosoittajat". No mistä ihmeestä oletus, että Venäjän vaalit eivät olisi vapaat? Venäjällä on suora demokratia jossa kansa valitsee suoraan johtajansa jolla sitten on ylin valta vaihtaa vaikka koko virkamieskunta. Meillä Suomessa tätä on hankala ymmärtää, sillä meillä ei ole suoraa demokratiaa, vaan meillä on niin sanottu parlamentarismi jossa me emme voi suoraan valita johtajaamme eli pääministeriä. Sen valinnan tekee eliitti keskenään.

Eli miksi tässä lähteä olettamaan, että Venäjän kansan ylivoimainen enemmistö olisi väärässä ja tämä äärimmäisen pieni porukka oikeassa vaatiessaan "vapaita vaaleja". Venäjän demokratia toimii ja demokratiassa enemmistö määrää eikä suinkaan vähemmistö.