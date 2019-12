Venäjän ja Ukrainan kaasuneuvotteluihin löytymässä sopu

Ukrainalaiset kotitaloudet saavat halpaa venäläistä kaasua tänäkin talvena, jos kaasun toimitus Ukrainan kautta jatkuu.

Ukrainan ja Venäjän kuukausia jumittaneet neuvottelut venäläisen kaasun toimituksista Ukrainan kautta myös vuodenvaihteen jälkeen ovat edistyneet.

Maat ovat solmineet asiasta yhteisen periaatesopimuksen. Maiden välisissä neuvotteluissa välittäjänä toiminut Euroopan komission varapuheenjohtaja Maros Sefcovic kertoi asiasta Twitterissä.

Neuvotteluissa päästiin yllättäen sovintoon kaikista tärkeimmistä kysymyksistä.

Periaatesopimuksen käsittely jatkui perjantaina Valko-Venäjällä Minskissä. Sopimus on tarkoitus viimeistellä ja allekirjoittaa lähipäivinä.

Kaikille osapuolille kelpaavan sopimuksen raamit saatiin kasaan aivan viime hetkellä. Nykyinen sopimus päättyy vuodenvaihteessa. Jos jatkosopimus syntyy, kaasutoimitukset Ukrainan kautta Eurooppaan jatkuvat myös ensi vuonna.

Maiden energiaministeriöt, Gazprom ja Naftogaz eivät ole kommentoineet neuvottelujen edistymistä.

Venäjä suostuu jättikorvauksiin

Venäjä on valmis maksamaan Ukrainalle 2,7 miljardin euron korvaukset, jos maat luopuvat käynnissä olevista kaasukiistoihin liittyvistä oikeusjutuista. Uutistoimisto Reuters kertoi asiasta perjantaina käyttäen lähteenä kaasuneuvottelujen tilanteesta hyvin perillä olevaa tahoa. Summa on samaa luokkaa, mitä oikeus on määrännyt jo aiemmin venäläisen maakaasu- ja öljykonserni Gazpromin maksamaan ukrainalaiselle Naftogazille.

Maiden energiayhtiöt ovat taistelleet oikeudessa, sillä Venäjä on jättänyt maksamatta Ukrainalle kaasuntoimitusmaksuja. Ukraina puolestaan on jäänyt Venäjälle velkaa kotimaiseen käyttöön ostamastaan kaasusta.

Venäjä ehti jarrutella neuvotteluja moneen otteeseen kuluneen vuoden aikana. Esimerkiksi Ukrainan heinäkuiset parlamenttivaalit oli yksi syy, jonka varjolla Venäjä kieltäytyi asian edistämisestä ennen vaaleja.

Ukrainaa kiinnostaa talouskaasu

Naftogaz kertoi jo aiemmin joulukuussa, että Venäjä voi sen puolesta suorittaa vajaan kolmen miljardin euron korvauksen toimittamalla talouskaasua Ukrainaan.

Ukrainalaiskodeissa kaasua käytetään moneen, muun muassa ruuan laittoon ja kylpyveden lämmittämiseen. Ukrainalaiset kotitaloudet ovat tottuneet edulliseen venäläiseen kaasuun.

Venäjän presidentti Vladimir Putin vakuutti torstaisessa lehdistötapaamisessa, että Venäjä myy halpaa talouskaasua Ukrainalle jatkossakin. Putinin mukaan Moskova myy Kiovalle venäläistä kaasua reilun parinkymmenen prosentin alennuksella aiemman lupauksensa mukaisesti.

Nord Stream 2 kilpailee ukrainalaisreitin kanssa

Ukraina on pyrkinyt viime vuosina vähentämään kaasun suoria ostoja Venäjältä. Käytännössä sen muualta ostama kaasu on sekin usein venäläistä alkuperää.

Alkavana vuonna käyttöön otettava Nord Stream 2 -kaasuputki vähentää Venäjän riippuvuutta Ukrainasta kaasun kauttakulkumaana. Itämeren pohjassa Venäjältä Saksaan kulkeva putkisto tarjoaa venäläiselle kaasulle lyhyen reitin Euroopan markkinoille.

Yhdysvaltain kongressi asetti aiemmin tällä viikolla pakotteita yrityksille, jotka toimivat Nord Stream 2 -kaasuputken parissa.

Putin vakuutti torstain lehdistötilaisuudessa, että Venäjä jatkaa kaasutoimituksia Ukrainan kautta huolimatta rakenteilla olevista uusista kaasuputkista. Venäläisen kaasun kauttakulkumaana toimiminen on Ukrainalle merkittävä tulonlähde.

Nykyinen sopimus historiallinen jäänne

Ukrainan ja Venäjän kymmenen vuotta voimassa ollut, pian päättyvä kaasunsiirtosopimus on peräisin ajalta, jolloin maiden väliset suhteet poikkesivat huomattavasti nykyisestä. Sopimus solmittiin aikana, jolloin Ukrainaa hallitsivat venäläismieliset tahot ja maa oli Venäjästä monella tapaa riippuvainen.

Maiden suhteet huononivat nopeasti sen jälkeen, kun Venäjä valtasi Krimin niemimaan Ukrainalta keväällä 2014 ja aloitti sodan Itä-Ukrainassa.