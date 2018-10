Venäjällä syytettiin länsimaista kulttuuria Krimin kouluiskusta

Iskulle löydettiin yhtäläisyyksiä Yhdysvalloissa vuonna 2004 tehtyyn iskuun Columbinen luokioon.

Venäläiset yrittävät parhaillaan käsittää amerikkalaistyylistä kouluampumista sen hallussa olevalla Krimillä. Kremlin kontrolloima media syyttää iskusta lännen "korruptoivaa vaikutusta".

18-vuotias Vladislav Rosljakov surmasi 19 koulutoveriaan ja itsensä keskiviikkona teknillisessä oppilaitoksessa Kertshin kaupungissa. Iskussa haavoittui yli 50 ihmistä.

Venäläismedian haastatteleman entisen tyttöystävän mukaan Rosljakovia kiusattiin ja hän oli sanonut suunnittelevansa kostoa.

Valtiollinen televisio on näyttänyt hyökkäyksen aiheuttamaa pakokauhua koulutovereiden kännyköiden kuvaamana.

Uutiskanava CNN kertoo, miten Kremlin rahoittama RT-tv-kanava on puhunut "järkyttävästä yhtäläisyydestä" Kertshin iskun ja Yhdysvalloissa vuonna 1999 tapahtuneen Columbinen lukion iskun välillä.

RT:n mukaan molemmissa iskuissa tekijöillä oli hyvin samanlaiset puvut. He olivat saman ikäisiä, veivät koulujensa kahvilaan räjähteitä, tappoivat koulutovereitaan ja lopuksi itsensä koulun kirjastossa.

Läntinen alakulttuuri vaikutti tekijään

Venäjän valtiollisessa televisiossa puhunut politiikan tutkija Sergei Mihejev sanoi, että "tämä henkilö oli voimakkaan läntisen alakulttuurin vaikutuksen alainen".

"Länsimainen alakulttuuri rakentaa maaperänsä väkivallan kultille. Se jolla on ase kädessä on oikeassa. Tämä on puhtaasti amerikkalainen lähestymistapa asiaa, Mihejev sanoi CNN:n mukaan.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on syyttänyt iskusta globalisaatiota ja internetiä.

– Kaikki alkoi traagisilla tapahtumilla Yhdysvalloissa, sen kouluissa, Putin sanoi Sotshissa keskustelutilaisuudessa.

– Nuoret ihmiset joilla on epävakaa mieli luovat jonkinlaisia vääriä sankareita itselleen.

Kouluhyökkäykset Venäjällä ovat melko harvinaisia. Pahin hyökkäys tapahtui Etelä-Venäjällä Beslanissa vuonna 2004, yli 300 ihmistä sai surmansa. Heidän joukossaan oli 186 lasta.

Jotkut venäläiset kansanedustajat ovat kuitenkin myös kyseenalaistaneen sen, tarkistettiinko Rosljakovin taustoja tarpeeksi ennen kuin hänen annettiin ostaa ase ja ammuksia. Hän teki tämän laillisesti.