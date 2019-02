Venäjällä joka viides elintarvike on muuta kuin etiketissä lukee – maidosta on löydetty kipsiä ja tärkkelystä

Ettei vain olisi päässyt uutisten joukkoon niin sanottu valheuutinen. Tuo uutisen lähteeksi ilmoitettu "Roscontrol" kuulostaa hienoisesti huuhaalta.

Jutussa esitetty väite oli kylläkin totta sosialismin aikaan Neuvostoliitossa ja välillä ei ollut ruokaa laisinkaan, että jos jostain ruokaa sitten sai, niin ei sen alkuperä enää paljoa painanut. Toisin ovat asiat nykyään Venäjällä eli sosialismi on nujerrettu ja Venäjän kansa vapautettu. Tämän lisäksi Venäjän kansa on äänestänyt Putinin valtaan joka on siivonnut kovin ottein loputkin sosialistit Venäjältä ja nyt maa on yksi vapaimmista koko maailmassa. Kyllä, kuulit tasan oikein. Venäjän kansaan kohdistuu keskushallinnon puolelta maailman vähiten sääntöjä. Venäläiset ovat todellakin niin vapaita, että se voi meistä vielä sosialismissa ja sääntöjen sekä valheiden keskellä elävästä tuntua jopa sangen hullulta.

Kaikkihan ovat nähneet Youtubesta sen kuuluisan videon jossa venäläinen nainen seisoo Moskovan metrotunnelissa ihka elävä kettu olkapäällään. Kaikki antavat naisen ja ketun olla rauhassa, sillä naisella sekä ketulla on Venäjän perustuslain takaama koskemattomuus niin kauan kuin he eivät loukkaa toisen kansalaisen vastaavaa oikeutta. Venäjän viranomaiset eivät saa lain mukaan häiritä naista millään muotoa vaikka hänen olkapäällä on kettu. Tämä on todellista vapautta. Suomessa kettu olisi tapettu viranomaisten toimesta ja naista olisi odottanut käräjät.

No miten tämä liittyy tuohon ruokaan. No se oli niin selvä valheuutinen, että kannattaako sille paljoa arvoa antaa. Venäjä on nykyään sosialismista vapaa ja kaupat täynnä ruokaa ja muita tarvikkeita.