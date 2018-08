Venäjä valmistautuu jättimäiseen sotaharjoitukseen, Kiinakin mukaan

Venäjä on tänään aloittanut viiden päivän valmiusharjoituksen keskisen ja itäisen sotilaspiirinsä alueella, kertoo muun muassa Moscow Times. Kyseessä on valmistautuminen myöhemmin pidettävään Vostok-18-harjoitukseen, joka on puolustusministeri Sergei Shoigun mukaan suurin sotaharjoitus maassa sitten vuoden 1981 Zapad-harjoituksen.

Kiinan puolustusministeriö on vahvistanut, että Vostokiin osallistuu syyskuussa yli 3 000 kiinalaissotilasta.

